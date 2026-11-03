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Nico Hülkenberg (Audi) in Mexiko: Temperatur-Probleme und Bearman-Crash

Audi-Pilot Nico Hülkenberg erwischte in Mexiko ein schwieriges Formel-1-Rennen. Seinem Auto machte die Höhenluft zu schaffen – und er geriet beim Neustart mit Ollie Bearman (Haas) aneinander.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg wurde in Mexiko in der finalen Wertung 14.
Nico Hülkenberg wurde in Mexiko in der finalen Wertung 14.
Foto: XPB
Nico Hülkenberg wurde in Mexiko in der finalen Wertung 14.
© XPB

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Schwieriges Rennwochenende für Nico Hülkenberg und Audi in Mexiko-Stadt. Die Schlussphase des Mexiko-GP verlief hitzig. Der deutsche Audi-Pilot Nico Hülkenberg gehörte zu den Fahrern, die sich im Rennen eine Zeitstrafe abholten. Hülkenberg hatte beim Neustart nach roter Flagge (wegen des Unfalls von Valtteri Bottas) in Kurve 4 Haas-Pilot Oliver «Ollie» Bearman abgeräumt. Für den Briten war das Rennen gelaufen. Hülkenberg fiel von Platz 10 auf 15 zurück – und bekam eine 10-Sekunden-Strafe aufgebrummt.

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Nico Hülkenberg entschuldigt sich

Hülkenberg sagte nach dem Rennen über die Szene: «Es war ziemlich eng und heiß umkämpft. Und ja, ich war dicht hinter Oliver, eine ganze Reihe von Autos lag dicht beieinander. Da ich so nah an ihm dran war, habe ich vorne ein bisschen an Abtrieb verloren und konnte das Auto nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. Ich habe ihn am Heck gestreift. Dafür entschuldige ich mich bei ihm. Das war natürlich nicht beabsichtigt. Aber leider sind solche Dinge, wie man weiß, eine Gratwanderung.»

Hülkenberg kam als Sechzehnter ins Ziel, wurde wegen der nachträglichen Zeitstrafen gegen Pierre Gasly, Franco Colapinto (beide Alpine) und Oscar Piastri (McLaren) aber noch auf Rang 14 hochgestuft.

Audi hatte auf 2200 Metern zu kämpfen

Auch über die Szene mit Piastri hinaus war es kein einfaches Rennwochenende für die Audi-Mannschaft. Wegen der Höhenlage von rund 2200 Metern hatte der deutsche Hersteller zu kämpfen. Die Höhe mit entsprechend niedriger Sauerstoffsättigung ist eine besondere Herausforderung.

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Hülkenberg: «Wir hatten die ganze Zeit über Probleme mit den Temperaturen, was es uns schwer machte, wirklich in eine Position zu kommen, in der wir kämpfen konnten. Alles in allem war es für uns als Team kein besonders reibungsloses Wochenende. Es gibt ein paar Dinge, die wir untersuchen und verstehen müssen, aber da Brasilien schon vor der Tür steht, werden wir aus diesem Rennen das Beste mitnehmen, einen Neuanfang machen und wieder angreifen.» Auch Interlagos hat eine leichte Höhenlage, aber nur ca. 770 Meter.

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Audis Rennleiter Allan McNish erklärte: «Für uns war es hier in Mexiko-Stadt insgesamt ein anspruchsvolles Wochenende. Die Höhenlage stellt besondere Anforderungen an die Autos, und das gesamte Team hat extrem hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass beide Autos zuverlässig liefen und am Ende um Punkte kämpfen konnten.» Durch die Strafen rückte Hülkenbergs Kollege Gabriel Bortoleto in die Punkteränge auf.

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