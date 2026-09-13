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Hülkenberg warnt vor Madring-Premiere: «Müssen auf alles vorbereitet sein»

Audi-Pilot Nico Hülkenberg verpasste im Qualifying auf dem Madring die Top-10-Hatz nur knapp. Der Deutsche sagt, warum es nicht reichte und was im GP auf dem neuen Strassenkurs entscheidend sein wird.

Formel 1

Nico Hülkenberg weiss, was er im Spanien-GP tun muss
Nico Hülkenberg weiss, was er im Spanien-GP tun muss
Foto: Batchelor / XPB Images
Nico Hülkenberg weiss, was er im Spanien-GP tun muss
© Batchelor / XPB Images

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Am Ende fehlten nur 19 Tausendstel: Nico Hülkenberg musste sich im Qualifying auf dem Madring mit dem elften Platz begnügen, weil er den Sprung ins Q3 verpasste, in dem die schnellsten Zehn des Abschlusstrainings um die Top-10-Startplätze kämpfen. Der deutsche Formel-1-Routinier reagierte gefasst auf die verpasste Chance, sich eine bessere Ausgangslage für die GP-Premiere auf dem neuen Strassenkurs zu verschaffen.

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Der Audi-Werkspilot erklärte gewohnt trocken: «Es war schon sehr eng, aber leider fanden wir uns auf der falschen Seite wieder. Die Qualifikation war wie erwartet für uns alle hart. Denn es ist eine schwierige Strecke und entsprechend knifflig ist es, eine gute Runde hinzubekommen. Im zweiten Qualifying-Abschnitt lief es nicht gut genug, und deshalb hat es am Ende auch nicht gereicht.»

Mit Blick aufs Rennen sagte der 39-Jährige: «Das ist unser erster GP auf dieser Strecke, und es wird ganz darauf ankommen, was mit den Reifen passiert. Auch wird es eine grosse Rolle spielen, ob wir irgendwelche Zwischenfälle erleben werden. Es kann also genauso gut ein chaotisches als auch ein statisches Rennen werden, wir wissen es einfach nicht.»

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«Aber wir müssen auf alles vorbereitet sein. Wir müssen uns aus allem Ärger raushalten, den Wänden und den anderen Autos fernbleiben und einfach ein sauberes Rennen zeigen», weiss der Le Mans-Sieger von 2015, der auf dem Madring seinen 263. GP-Einsatz absolviert. «Es geht in erster Linie darum, zu überleben. Und deshalb werden wir uns jetzt gut vorbereiten, und im Rennen dann hart kämpfen.»

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