Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Nico Hülkenberg (Audi): «Entwickelte sich anders als erwartet»

Wie auch McLaren tappte die Audi-Mannschaft in Montreal in die Regenfalle. Audi-F1-Pilot Nico Hülkenberg erklärt, wie sich die falsche Strategiewahl auf seinen Kanada-GP auswirkte.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Nico Hülkenberg in Montreal
Nico Hülkenberg in Montreal
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Montreal
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Audi wartet weiterhin auf den dritten Punkt der Saison. In Montreal beim Kanada-GP blieben beide Autos des deutschen Motorenherstellers außerhalb der Top-10 und somit außerhalb der Punkteränge. Eine rückblickend zu wagemutige Reifenstrategie brachte Nico Hülkenberg (am Ende 12.) und Gabriel Bortoleto (13.) ins Hintertreffen. Immerhin konnte «Hülki» diesmal ein richtiges Rennen fahren. Drei Wochen zuvor in Miami war er im Sprint auf dem Weg in die Startaufstellung und im GP früh im Rennen ausgefallen.

Werbung

Werbung

Auf Regen gezockt – Trockenrennen bekommen

Eine Herausforderung gleich zu Beginn des Rennens: Wie auch die beiden McLaren-Piloten und insgesamt sieben Fahrer im Grid war Hülkenberg auf Intermediate-Reifen ins Rennen gegangen, hatte auf einen verregneten Start gezockt. Doch pünktlich mit Beginn des Rennens ließ der Nieselregen nach. Dazu kam noch, dass wegen eines technischen Problems am Racing Bulls-Boliden von Arvid Lindblad zwei zusätzliche Einführungsrunden, also drei insgesamt, gefahren wurden. Der tatsächliche Rennstart verzögerte sich also um ein paar Minuten. Das spielte den Fahrern in die Karten, die auf Slicks, also Trockenreifen, an den Start gegangen waren – und spielte leider gegen Nico Hülkenberg und seine Audi-Mannschaft. Schon in der zweiten Runde musste «Hülki» entsprechend zum Reifenwechsel, holte sich weiche Reifen ab. In Runde 20 wechselte er auf Mediums, mit denen er bis zum Ende des Rennens durchhielt.

Hülkenberg: «Schwieriges Rennen»

Hülkenberg sagte nach dem Rennen zur Strategieentscheidung, die sich im Nachhinein als falsch herausstellte: «Es war ein schwieriges Rennen für uns. Rückblickend haben sich die Bedingungen zu Beginn anders entwickelt als erwartet: Mit dem, was wir damals wussten, war es ein Risiko, das es wert war, eingegangen zu werden, aber letztendlich verlief die Anfangsphase nicht wirklich zu unseren Gunsten, und das brachte uns ziemlich früh ins Hintertreffen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Deutsche weiter: «Auch danach hatten wir nicht ganz das Tempo, um uns so zu steigern, wie wir es uns gewünscht hätten. Andere um uns herum konnten schneller nach vorne kommen, daher gibt es auch hier definitiv Dinge, die wir verstehen und verbessern müssen.» Es wartet also noch jede Menge Arbeit auf Hülkenberg und seine Audi-Mannschaft bis zum nächsten Rennen in knapp zwei Wochen in Monaco, also Hülkenbergs Wahlheimat.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  4. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien