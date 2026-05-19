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Nico Hülkenberg (Audi): Nach Miami in Montreal wieder auf Kurs kommen

Audi-Pilot Nico Hülkenberg blickt positiv auf den Großen Preis von Kanada, will mit seinem Team wieder auf Kurs kommen. Der Deutsche: «Wir wissen, dass wir das Potenzial haben, gut abzuschneiden.»

Formel 1

Nico Hülkenberg in Miami
Nico Hülkenberg in Miami
Foto: XPB
Nico Hülkenberg in Miami
© XPB

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Am Wochenende fährt die Formel 1 in Kanada. Die Audi-Mannschaft blickt zuversichtlich auf das anstehende Rennwochenende. Nico Hülkenberg: «Montreal ist ein Ort, an den man gerne zurückkehrt: Eine legendäre Strecke, und die Atmosphäre in der Stadt und auf der Rennstrecke sorgt für ein wirklich unterhaltsames Wochenende.» Und aus Audi-Sicht könnte man sagen: Es kann eigentlich nur besser werden als am vergangenen Rennwochenende in Miami. Da fiel Hülkenberg gleich zweimal mit technischen Problemen aus. Im Sprint konnte er gar nicht erst antreten, im Grand Prix musste er nach wenigen Runden abstellen.

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Hülkenberg: Potenzial ist da

Der deutsche Pilot: «Nach Miami geht es für uns vor allem darum, schnell wieder auf Kurs zu kommen und insgesamt ein fehlerfreieres Wochenende hinzulegen. Wir wissen, dass wir das Potenzial haben, gut abzuschneiden, aber es kommt darauf an, vom Start bis zum Ende des Rennens unsere Leistung abzurufen.»

In Montreal wird wie in Miami wieder ein Sprintwochenende gefahren. Bedeutet auf der positiven Seite: zwei Chancen auf Punkte. Und auf der negativen: wenig Zeit für Eingewöhnung und Abstimmung. Hülkenberg: «Sprint-Rennen sorgen immer für mehr Hektik, daher wird es wichtig sein, schon früh am Wochenende Selbstvertrauen aufzubauen und von dort aus weiterzukommen.»

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Bortoleto: Ein besonders Wochenende

Auch Hülkenbergs Teamkollege Gabriel Bortoleto blick positiv aufs Wochenende: «Ich freue mich darauf, wieder in Kanada zu sein. In Montreal finden meist ziemlich gute Rennen statt, und die Atmosphäre rund um die Strecke und in der Stadt macht es immer zu einem besonderen Wochenende für Fahrer und Fans gleichermaßen.»

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Der Brasilianer fährt seine zweite Formel-1-Saison, hat also schon erste Erfahrung auf dem Circuit Gilles Villeneuve: «Da ich hier letztes Jahr gefahren bin, weiß ich genau, wie wichtig es ist, sich sofort im Auto wohlzufühlen, besonders bei einem Sprint-Rennen. Unser Ziel ist es, alles noch besser auf die Reihe zu bekommen als letztes Mal und die Zeit, die wir ab Beginn des Wochenendes auf der Strecke haben, optimal zu nutzen.»

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

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12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

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Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

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Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

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