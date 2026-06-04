Nico Hülkenberg (Audi) zu Monaco: «Wird eine Extra-Challenge im Q1»

Heim-Wochenende für Audi-Pilot Nico Hülkenberg in der Formel 1! Für den deutschen Piloten ist das Monaco-Rennwochenende ein Heimrennen. Hülkenberg ist Wahl-Monegasse, lebt mit seiner Familie im Fürstentum. Jetzt der Grand Prix in den heimischen Straßen.

Werbung

Werbung

Diesmal ist aber ein nicht ganz unwichtiges Detail anders als in den Vorjahren: Die Autos sind nach einem komplett neuen Reglement entworfen. Entsprechend sind sie etwas kleiner und leichter als im Vorjahr – potenziell gut für den engen Kurs durch die Straßenschluchten von Monaco. Und dann ist ja noch das neue Energiemanagement, das für die neuen Motoren und den höheren Batterieanteil nötig ist.

Wendiger und agiler mit neuem F1-Reglement?

Hülkenberg erwartet aber ein «nicht viel anderes» Rennwochenenden als in den Vorjahren. «Mit den etwas kleineren Autos, was die Dimensionen angeht, und mit den leichteren Autos glaube ich, dass es dieses Jahr etwas wendiger und agiler wird bei niedrigen Geschwindigkeiten. Was die Energie angeht, ist es hier weniger kritisch. Da würde ich also keine Probleme vorhersagen.» Wegen der vielen Bremszonen und wenigen Geraden dürfte das Aufladen der Batterie kein Problem sein.

Im Q1 wird es besonders voll

Einzige wirkliche Veränderung in der Saison 2026 laut dem Deutschen: Mit nun 22 statt wie zuvor 20 Autos wird es im Q1 noch enger als sonst, wenn die Jagd auf die schnellsten Rundenzeiten in die heiße Phase geht. Hülki: «Es wird dieses Jahr eine Extra-Challenge im Q1.»

Werbung

Werbung

Hülkenberg ist in dieser Saison bislang noch punktlos. Der Saisonstart mit Audi war ein schwerer: Mit vielen immer wieder unterschiedlichen Kinderkrankheiten am Boliden fiel der Deutsche mehrfach aus oder konnte nicht ins Rennen starten. In Monaco lautet das Ziel daher klar: Zählbares. Hülkenberg: «Wir wollen am Sonntag natürlich versuchen, Punkte auf unter Konto zu bekommen.» Sein brasilianischer Teamkollege Gabriel Bortoleto kommt bislang auf sechs Punkte.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Immerhin: Die Streckencharakteristik mit viel Möglichkeiten für Energierückgewinnung könnte der deutschen Mannschaft in die Karten spielen, so Hülkenberg.