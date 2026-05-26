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Indy 500: Preisgeld-Rekord und Bonus für Mick Schumacher

Neben dem spektakulären Finish im diesjährigen Indy500 waren auch die Preisgelder für die Fahrer ein Fall für die Geschichtsbücher. Warum Rookie Mick Schumacher gleich doppelt absahnte.

Formel 1

Mick Schumacher fuhr 2026 sein erstes Indy500
Mick Schumacher fuhr 2026 sein erstes Indy500
Foto: Matt Fraver / IndyCar
Mick Schumacher fuhr 2026 sein erstes Indy500
© Matt Fraver / IndyCar

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Felix Rosenqvists «Allzeit»-Sieg am Sonntag mit dem Minimalvorsprung von 23 Tausendstelsekunden auf David Malukas war nicht der einzige Rekord beim Indy500. Einen solchen gab es auch beim Preisgeld.

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30.906.400 US-Dollar (umgerechnet 26,55 Mio. Euro) wurden insgesamt nach der 110. Auflage des legendären 500-Meilen-Rennens ausgeschüttet. Es war das höchste Preisgeld in der Renngeschichte, die 1911 begonnen hatte. Für den Sieger aus Schweden blieben nicht weniger als 4,34 Mio. Dollar (3,72 Mio. Euro)! Der Durchschnitt für die 33 Fahrer betrug 936.500 Dollar (804.620 Euro), nach knapp 600.000 Dollar 2025 bei einer vorjährigen Gesamtsumme von 20,3 Mio. Dollar. Mit einem ausverkauften Speedway (350.000 Zuschauer) wurde der Rekord des 100. Rennens 2016 eingestellt.

Extra-Prämie für Mick Schumacher

Für den frühreren Formel-1-Piloten Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan-Honda) hat sich Platz 18 vor allem deswegen gelohnt, weil er als Bester der vier Neulinge «Rookie of the Year» wurde – mit einem 50.000-Dollar-Bonus zusätzlich zu den 218.000 Dollar Preisgeld (gesamt 268.000 Dollar/230.200 Euro). Der 27-Jährige fährt seine erste IndyCar-Saison; es war auch sein erstes Indy500. Er hatte insofern Einfluss auf den Rennausgang, als er in der hektischen Schlussphase durch eine Mauerberührung die letzte Gelbphase ausgelöst hatte.

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Mick Schumacher fuhr auch beim Indy500 mit seiner Startnummer 47
Mick Schumacher fuhr auch beim Indy500 mit seiner Startnummer 47
Foto: Joe Skibinski / IndyCar
Mick Schumacher fuhr auch beim Indy500 mit seiner Startnummer 47
© Joe Skibinski / IndyCar

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Die große Preisverleihung fand Montagabend (Ortszeit, also in Mitteleuropa in der Nacht zu Dienstag) im Kongresszentrum von Indianapolis statt.

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