IndyCar-Abschied: F1-Veteran Grosjean schlägt neues Karriere-Kapitel auf

Romain Grosjean gehörte mehr als zehn Jahre zum Formel-1-Zirkus. Der in Genf aufgewachsene französisch-schweizerische Doppelbürger bestritt 2009 seinen ersten GP-Einsatz, in Valencia übernahm er das Renault-Cockpit von Nelson Piquet Jr. und absolvierte die restlichen sieben WM-Runden für das Werksteam des französischen Autobauers.

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Danach folgte ein Jahr an der Seitenlinie, bevor er mit dem mittlerweile unter dem Namen Lotus F1 Team antretenden Team aus Enstone wieder in die Startaufstellung zurückkehrte. In den darauffolgenden neun Jahren trat er in der Vierrad-Königsklasse an, bis Ende 2015 für das Lotus-Team, bevor er zum damaligen Neueinsteiger Haas wechselte.



Im Lotus schaffte er es zehn Mal aufs GP-Podest, im Haas-Renner war dies allerdings nicht mehr möglich. Sein bestes Ergebnis mit dem US-Rennstall war der vierte Platz, den er 2018 auf dem Red Bull Ring einfuhr. Seine letzte Saison endete mit dem spektakulären Feuer-Unfall in Bahrain vorzeitig, die letzten beiden Rennen der Saison 2020 konnte er wegen der glücklicherweise nicht schweren Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hatte, nicht mehr bestreiten.

Nach seinem Formel-1-Abschied wechselte Grosjean in die IndyCar-Serie, in der er fünf Jahre lang als Stammfahrer antrat und ein Jahr als Reservist für das Prema Team als Zaungast verbrachte. In dieser Zeit stand er sieben Mal auf dem Podest, auch in diesem Jahr schaffte er es als Zweiter aufs Treppchen. Ein Cockpit für 2027 konnte der mittlerweile 40-jährige Rennfahrer aber nicht finden.

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Deshalb geht er davon aus, dass seine Karriere im Formelauto damit ein Ende gefunden hat. Im «Racer.com»-Gespräch sagte Grosjean: «Die Wahrheit ist, dass dies wohl das Ende meiner Karriere im Single-Seater sein wird. Mein Fokus wird künftig auf Langstreckenrennen liegen, schlicht deshalb, weil der stressige Lebensstil sehr anstrengend ist.»

Romain Grosjean: Höhen und Tiefen im letzten IndyCar-Jahr

«Dieses Jahr war auch hart», gesteht der Formel-1-Veteran. «Ich habe aber auch einige grossartige Momente erlebt, etwa als ich beim Indy 500 in Führung lag. Ich beendete das Rennen auf einem Top-10-Plat und in den letzten 60 Runden war ich grösstenteils sogar in der Top-5 unterwegs. Das war fantastisch. In Markham habe ich einen Podestplatz erobert, was mit meinem Traktor unglaublich war.»

«Aber dann ging es weiter nach Milwaukee und Laguna Seca, in Laguna Seca habe ich mich fast als Letzter qualifiziert. Ich weiss, dass dies eines meiner besten Pflaster ist, also dachte ich mir: 'Das will ich nicht mehr. Ich habe genug von dieser Situation, in der ich einfach nicht die richtigen Mittel habe, um mitzukämpfen. Deshalb denke ich, dass meine Karriere im Formelauto vorbei ist, und dass ich jetzt lieber in den Langstreckenrennen antrete, bei denen man mehr mit den Leuten auf der menschlichen Ebene arbeitet, Spass hat und Rennen gewinnt.»