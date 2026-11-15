Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

IndyCar-Abschied: F1-Veteran Grosjean schlägt neues Karriere-Kapitel auf

Romain Grosjean gab nach seiner F1-Karriere in der IndyCar-Serie Gas. In dieser ist 2027 kein Platz mehr für den Genfer, der davon ausgeht, dass er künftig nur noch Langstreckenrennen bestreiten wird.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Romain Grosjean konzentriert sich künftig auf seine Langstrecken-Einsätze
Romain Grosjean konzentriert sich künftig auf seine Langstrecken-Einsätze
Foto: Patching / XPB Images
Romain Grosjean konzentriert sich künftig auf seine Langstrecken-Einsätze
© Patching / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Romain Grosjean gehörte mehr als zehn Jahre zum Formel-1-Zirkus. Der in Genf aufgewachsene französisch-schweizerische Doppelbürger bestritt 2009 seinen ersten GP-Einsatz, in Valencia übernahm er das Renault-Cockpit von Nelson Piquet Jr. und absolvierte die restlichen sieben WM-Runden für das Werksteam des französischen Autobauers.

Werbung

Werbung

Danach folgte ein Jahr an der Seitenlinie, bevor er mit dem mittlerweile unter dem Namen Lotus F1 Team antretenden Team aus Enstone wieder in die Startaufstellung zurückkehrte. In den darauffolgenden neun Jahren trat er in der Vierrad-Königsklasse an, bis Ende 2015 für das Lotus-Team, bevor er zum damaligen Neueinsteiger Haas wechselte.

Im Lotus schaffte er es zehn Mal aufs GP-Podest, im Haas-Renner war dies allerdings nicht mehr möglich. Sein bestes Ergebnis mit dem US-Rennstall war der vierte Platz, den er 2018 auf dem Red Bull Ring einfuhr. Seine letzte Saison endete mit dem spektakulären Feuer-Unfall in Bahrain vorzeitig, die letzten beiden Rennen der Saison 2020 konnte er wegen der glücklicherweise nicht schweren Verletzungen, die er sich dabei zugezogen hatte, nicht mehr bestreiten.

Im Artikel erwähnt

Nach seinem Formel-1-Abschied wechselte Grosjean in die IndyCar-Serie, in der er fünf Jahre lang als Stammfahrer antrat und ein Jahr als Reservist für das Prema Team als Zaungast verbrachte. In dieser Zeit stand er sieben Mal auf dem Podest, auch in diesem Jahr schaffte er es als Zweiter aufs Treppchen. Ein Cockpit für 2027 konnte der mittlerweile 40-jährige Rennfahrer aber nicht finden.

Werbung

Werbung

Deshalb geht er davon aus, dass seine Karriere im Formelauto damit ein Ende gefunden hat. Im «Racer.com»-Gespräch sagte Grosjean: «Die Wahrheit ist, dass dies wohl das Ende meiner Karriere im Single-Seater sein wird. Mein Fokus wird künftig auf Langstreckenrennen liegen, schlicht deshalb, weil der stressige Lebensstil sehr anstrengend ist.»

TV-Programm

Romain Grosjean: Höhen und Tiefen im letzten IndyCar-Jahr

«Dieses Jahr war auch hart», gesteht der Formel-1-Veteran. «Ich habe aber auch einige grossartige Momente erlebt, etwa als ich beim Indy 500 in Führung lag. Ich beendete das Rennen auf einem Top-10-Plat und in den letzten 60 Runden war ich grösstenteils sogar in der Top-5 unterwegs. Das war fantastisch. In Markham habe ich einen Podestplatz erobert, was mit meinem Traktor unglaublich war.»

«Aber dann ging es weiter nach Milwaukee und Laguna Seca, in Laguna Seca habe ich mich fast als Letzter qualifiziert. Ich weiss, dass dies eines meiner besten Pflaster ist, also dachte ich mir: 'Das will ich nicht mehr. Ich habe genug von dieser Situation, in der ich einfach nicht die richtigen Mittel habe, um mitzukämpfen. Deshalb denke ich, dass meine Karriere im Formelauto vorbei ist, und dass ich jetzt lieber in den Langstreckenrennen antrete, bei denen man mehr mit den Leuten auf der menschlichen Ebene arbeitet, Spass hat und Rennen gewinnt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

  5. Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, Vereinigte Arabische Emirate
    04.–06.12.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien