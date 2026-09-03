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Investition in die Jugend: Lando Norris gründet Nachwuchsteam LN4 Fusion

Weltmeister Lando Norris hat unlängst seinen McLaren-Vertrag bis Ende 2030 verlängert. Der Brite investiert auch in die nächste Generation von Rennfahrern – mit der Gründung eines Nachwuchsrennstalls.

Formel 1

Lando Norris fördert den Nachwuchs
Lando Norris fördert den Nachwuchs
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris fördert den Nachwuchs
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Lando Norris hat ein paar aufregende Tage hinter sich. Der Titelverteidiger verkündete vor wenigen Tagen seine Vertragsverlängerung mit dem McLaren-Team, zu dessen Fahrerkader er seit 2017 gehört – damals war er noch Nachwuchsfahrer. Der Brite, der mindestens bis Ende 2030 der Papaya-Truppe treu bleibt, investiert nebenbei in die Zukunft.

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Denn er ist Mitbegründer des Nachwuchsrennstalls LN4 Fusion, der an einem Testprogramm der britischen Formel 4 teilnimmt, um sich einen Platz in der nationalen Formelsport-Serie zu sichern. Zusätzlich hoffen die Verantwortlichen, ab 2027 zum Formel-2-Feld zu gehören, der entsprechende Prozess wurde eingeleitet.

Fest stehen bereits die Teilnahmen an der italienischen Formel 4, der Formula Regional European Championship und der Formel 3. Entscheidend ist, dass das Team ausgewählte Vermögenswerte des AIX Racing-Teams erworben hat und sich damit letztlich seinen Platz in der Startaufstellung bis Ende 2027 gesichert hat.

Im Artikel erwähnt

Das Team konnte auch ein paar bekannte Namen unter Vertrag nehmen. So steht etwa mit Rene Rosin ein Manager an der Spitze, der rund 40 Jahre Erfahrung im Motorsport gesammelt hat. Dan Hazlewood leitet die Geschäfte in Grossbritannien. Er hat in den vergangenen Jahren das Fusion Motorsport Karting-Team erfolgreich geführt.

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Gleichzeitig – aber unabhängig von LN4 Fusion – hat Norris auch das «LN4 Legacy Programme» ins Leben gerufen. Das ist ein vollständig finanziertes Fahrer-Entwicklungsprogramm, das von ADD Management betrieben wird. An der Spitze steht Julian Rouse. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um Motorsport-Talente auszumachen und zu fördern.

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«Du brauchst die richtigen Leute um dich, die richtige Unterstützung und die passenden Chancen zur rechten Zeit», sagt Norris dazu. «Darum dreht sich alles bei diesen Projekten. Bei LN4 Fusion geht es darum, ein Rennteam aufzubauen, das mit den Besten im Nachwuchsmotorsport mithalten kann, mit grossartigen Menschen und einem hervorragenden Umfeld, in dem sich die Fahrer weiterentwickeln können. Beim LN4-Legacy-Programm geht es darum, talentierten jungen Fahrern Chancen zu eröffnen, die sie sonst vielleicht nicht hätten.»

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