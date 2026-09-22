Gute Neuigkeiten bei Red Bull Racing: Isack Hadjar kehrt in Baku zurück!

Jetzt ist es offiziell: Isack Hadjar ist wieder fit! Diese frohe Botschaft überbrachte sein Team Red Bull Racing am Dienstagmorgen vor dem Aserbaidschan-GP. Nach drei Rennen Zwangspause kehrt Hadjar also zurück in sein Cockpit bei Red Bull Racing!

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Hadjar hatte sich in der Sommerpause beim Training am Handgelenk verletzt. Er verpasste die Grands Prix von Zandvoort/Niederlande, Monza/Italien und Madrid/Spanien. Jeweils sprang Liam Lawson für ihn ein, der nun wieder zu seinem Stammteam, dem Schwesterteam Racing Bulls zurückkehrt.

Hadjar ist wieder fit!

Im offiziellen Team-Statement heißt es: «Wir freuen uns, Isack an diesem Wochenende wieder dabei zu haben. Nach erfolgreicher Genesung von seiner Handgelenksverletzung wird er auf dem Baku City Circuit ab Donnerstag wieder ins Renngeschehen zurückkehren.»

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hatte im Nachgang des Madrid-Rennens skizziert, dass Hadjar im Simulator in Milton Keynes testen würde und außerdem weitere Belastungstests durchführen würde. Der Ingenieur hatte klar gesagt: «Wenn er sich nah an 100 Prozent fühlt, dann fährt er. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Genesung noch nicht vollständig ist, bleiben wir bei unserem Ansatz, seine Genesung zu priorisieren.» Vorsicht hatte also Vorrang – aber Hadjar ist fit genug, so das Fazit zu Beginn der Rennwochenende.

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Erster Einsatz schon am Donnerstag

Die Entscheidung wurde am Reisetag nach Baku bekannt. Weil der Grand Prix in Aserbaidschan ausnahmsweise bereits am Samstag stattfindet, ist in dieser Woche alles einen Tag früher als gewohnt. Bedeutet: Am Dienstag statt wie üblich am Mittwoch reisen die meisten F1-Mitarbeiter nach Baku. Schon am Mittwoch ist Medientag, am Donnerstag Training und so weiter. Sein FP1-Einsatz ist also bereits am Donnerstagvormittag.

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Ein Comeback auf der Strecke in Baku ist nicht ohne: Der Kurs ist anspruchsvoll, hat gerade in der Altstadtpassage viele anspruchsvolle Kurven. Und es wird danach nicht leichter: Für junge Fahrer wie Hadjar ist die Rückkehr der Formel 1 nach Malaysia (für den Bahrain-GP) eine Herausforderung, da die Strecke für sie neu ist. Und danach wartet mit Singapur das wohl anstrengendste Rennen der Saison. Hadjar hat also eine große Aufgabe vor sich.

Liam Lawson ist in Aserbaidschan wieder für die Racing Bulls unterwegs. Red Bull Racing teilte mit: «Das Team möchte sich ganz herzlich bei Liam für seine Professionalität, sein Engagement und seinen Einsatz in den letzten drei Rennen bedanken. Er sprang unter schwierigen Umständen ein, zeigte einige beeindruckende Leistungen und leistete einen wertvollen Beitrag zum Team. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Rückkehr zu Visa Cash App Racing Bulls.»