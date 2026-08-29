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Isack Hadjar: Diesen Rat bekam er von MotoGP-Superstar Marc Márquez

Red Bull Racing-Star Isack Hadjar hat wegen einer Verletzung am Handgelenk das GP-Wochenende in Zandvoort als Zuschauer erlebt. Einer, der ihm zur Zwangspause riet, war MotoGP-Star Marc Márquez.

Formel 1

Red Bull Racing-Star Isack Hadjar war in Zandvoort nur Zaungast
Red Bull Racing-Star Isack Hadjar war in Zandvoort nur Zaungast
Foto: Moy / XPB Images
Red Bull Racing-Star Isack Hadjar war in Zandvoort nur Zaungast
© Moy / XPB Images

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Mit Verletzungen kennt sich Marc Márquez aus. Der MotoGP-Star hat in seiner beachtlichen Karriere schon viele Stürze und entsprechend viele Verletzungspausen hinnehmen müssen. Deshalb riet er Isack Hadjar auch, sich nach seiner Verletzung am linken Handgelenk in Geduld zu üben und nicht voreilig auf die Strecke zurückzukehren.

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Dies tat der Red Bull Racing-Star auch. In Zandvoort wurde er von Racing Bulls-Pilot Liam Lawson ersetzt, im Cockpit des Neuseeländers sass Red Bull-Edelreservist Yuki Tsunoda. Hadjar schaute aus der Box zu, wie die Beiden Gas gaben.

Den Rat, sich mit dem Comeback Zeit zu lassen, bekam der Formel-1-Star von keinem Geringeren als Marc Márquez. Der neunfache Weltmeister verriet den Kollegen der offiziellen MotoGP-Website: «Hadjar hat mich kontaktiert. Ich bin natürlich kein Arzt, aber ich konnte ihm einen Rat geben. Denn für einen Fahrer ist es manchmal superschwierig, weil man sich denkt: 'Okay, vielleicht kann ich es', und es ist schwer zu akzeptieren, wenn man ein Rennen auslassen sollte, um sich besser auf das nächste vorzubereiten.»

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«Ich habe in der Vergangenheit gelernt, dass es dein Leben nicht verändert, wenn du ein Rennen verpasst. Wenn aber eine Verletzung schlimmer wird, weil du zu schnell auf die Strecke zurückkehrst, und du am Ende noch mehr verpasst, dann kann das dein Leben verändern», erklärte der 33-jährige Spanier.

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«Mein Leben hat sich seit der Verletzung in Jerez sehr stark verändert, deshalb habe ich Isack diesen Rat gegeben. Ich denke, er hat die richtige Entscheidung gefällt, denn er hat noch eine lange Karriere vor sich», ergänzte Marc Márquez, der damit auf seine Verletzung von 2020 Bezug nahm, die er sich in Jerez zugezogen hatte. Der MotoGP-Star brach sich den rechten Oberarm-Knochen. Die Heilung zog sich hin und er musste mehrere Operationen durchstehen.

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