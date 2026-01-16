Isack Hadjar: Ehrgeiziges Ziel für erste Red Bull Racing-Saison

Es war eine Präsentation, die dem Red Bull-Engagement in der Formel 1 gerecht wird: In der Michigan Central Station in Detroit zeigten das Red Bull Racing Team und das Schwestern-Team Visa Cash App Racing Bulls zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, in welchen Farben sie 2026 in der Königsklasse angreifen werden.

Dabei durften die Fahrer natürlich nicht fehlen – allen voran Max Verstappen, der mit einer unwiderstehlichen WM-Aufholjagd im vergangenen Jahr für Spannung bis zur letzten Runde gesorgt hatte. «Es ist immer besser, wenn man zum Saisonende eine gute Performance zeigen kann», erklärte der vierfache Weltmeister, der sich 2025 mit dem zweiten Platz in der WM begnügen musste. «Die Motivation ist gross, jeder ist bereit und aufgeregt, das neue Kapitel aufzuschlagen», fügte der 71-fache GP-Sieger an.

An dessen Seite wird neu Isack Hadjar für das Red Bull Racing Team um WM-Punkte kämpfen. Der Franzose hatte im Vorjahr eine starke Rookie-Saison gezeigt, die er mit dem ersten GP-Podestplatz (Dritter in Zandvoort) gekrönt hatte. Der WM-Zwölfte des Vorjahres gestand bei der Enthüllung: «Für mich fühlt sich das irgendwie unwirklich an.»

Isack Hadjar hat sich für die Formel-1-Saison 2026 viel vorgenommen Foto: Red Bull Content Pool Isack Hadjar hat sich für die Formel-1-Saison 2026 viel vorgenommen © Red Bull Content Pool

«Ich habe immer davon geträumt, für dieses Team zu fahren, als Kind habe ich all die Siege und Titel von Sebastian Vettel gesehen, und nun bin ich endlich im grossen Team dabei. Das ist ein echtes Privileg, für Red Bull Racing an der Seite von Max Gas geben zu dürfen», fügte der 21-Jährige aus Paris an.

Mit Blick auf den neuen Look des Red Bull Racing-Renners offenbarte Hadjar: «Aus irgendeinem Grund gefällt mir der Frontflügel besonders gut. Und auch die glänzende Lackierung ist schön, ich denke, speziell bei den Nachtrennen wird sie herausstechen.»

Nicht alles ist neu für den Aufsteiger. «Ich gehöre schon seit einigen Jahren zur Red Bull-Familie und hatte bereits während meiner Formel-2-Zeit das Vergnügen, mit dem Team zu Testen. Ich hatte also das Glück, dass nicht alle Gesichter neu für mich waren, als ich ins Team gekommen bin – so kenne ich etwa Laurent sehr gut, und auch einige der Mechaniker», erklärte er mit Blick auf Teamchef Laurent Mekies, der vor seinem Arbeitsantritt bei Red Bull Racing als Teamchef das Zepter beim Visa Cash App Racing Bulls Team geschwungen hatte.

Gefragt nach seinen Zielen stellte Hadjar klar, dass er sich nicht mit einem Lehrjahr im Rennstall aus Milton Keynes begnügen will: «Ein erster Rennsieg wäre gut – mindestens einer.»

