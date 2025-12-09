Isack Hadjar: Erste Runden als Red Bull Racing-Pilot in Abu Dhabi

Noch vor dem letzten GP-Wochenende der Saison bekam Isack Hadjar die Bestätigung für seine Beförderung ins Red Bull Racing Team. Diese Entscheidung der Teamführung hatte sich abgezeichnet, denn der diesjährige Racing Bulls-Pilot hatte in seiner Rookie-Saison in der Formel 1 einige Glanzpunkte setzen können – vor allem die GP-Podestpremiere in Zandvoort sorgte für viel Aufmerksamkeit und Applaus.

Beim letzten Testeinsatz in diesem Jahr rückte der Franzose nun zum ersten Mal als offizieller Red Bull Racing-Pilot aus – und drehte fleissig seine Runden, um im Testträger möglichst viele Daten mit den neuen Reifen von Pirelli zu sammeln. Am Ende hatte er 111 Runden gedreht und dabei 586,191 km zurückgelegt. Was noch wichtiger war: Hadjar konnte sein neues Team etwas näher kennenlernen.

Der WM-Zwölfte selbst berichtete nach dem Einsatz: «Es war grossartig, meine ersten Runden als offizieller Fahrer von Red Bull Racing zu fahren. Es ist schön zu wissen, dass ich im Januar zurückkommen kann und bereits einen Grossteil des Teams kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet habe, nachdem ich in den letzten Jahren bei Testfahrten schon viele kennengelernt habe.»

«Sie haben mich sehr herzlich aufgenommen und ich fühle mich in dieser Gruppe bereits sehr wohl. Natürlich ist das ein ganz anderes Auto als das, das ich in Barcelona fahren werde, aber es war gut, ein Gefühl für die Reifen zu bekommen. Es ist auch wichtig, jetzt Daten zu sammeln, die uns in den kommenden Monaten bei der Vorbereitung auf die neue Saison definitiv helfen werden», fügte der 21-Jährige an.

Hadjar muss sich noch ein paar Wochen gedulden, bevor er in seinem Dienstwagen für die kommende Saison Gas geben darf. Erst bei den ersten von drei Vorsaison-Testfahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird er die ersten Erfahrungskilometer im GP-Renner absolvieren, mit dem er auch die Saison 2026 bestreiten wird. Der Test in Spanien findet hinter verschlossenen Türen statt und dauert ganze fünf Tage. Der Startschuss fällt am 26. Januar 2026. Der Saisonauftakt in Melbourne findet nach zwei weiteren Tests in Bahrain am Wochenende des 8. März statt.