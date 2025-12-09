Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Isack Hadjar: Erste Runden als Red Bull Racing-Pilot in Abu Dhabi

Isack Hadjar durfte beim Pirelli-Reifentest in Abu Dhabi seine Premiere als Red Bull Racing-Fahrer geben. Der neue Teamkollege von Max Verstappen erklärte, warum der Einsatz im Testträger wichtig war.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Isack Hadjar hat seinen 1. Testeinsatz als Red Bull Racing-Pilot absolviert
Isack Hadjar hat seinen 1. Testeinsatz als Red Bull Racing-Pilot absolviert
Foto: Sam Bagnall / Getty Images
Isack Hadjar hat seinen 1. Testeinsatz als Red Bull Racing-Pilot absolviert
© Sam Bagnall / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Noch vor dem letzten GP-Wochenende der Saison bekam Isack Hadjar die Bestätigung für seine Beförderung ins Red Bull Racing Team. Diese Entscheidung der Teamführung hatte sich abgezeichnet, denn der diesjährige Racing Bulls-Pilot hatte in seiner Rookie-Saison in der Formel 1 einige Glanzpunkte setzen können – vor allem die GP-Podestpremiere in Zandvoort sorgte für viel Aufmerksamkeit und Applaus.

Werbung

Werbung

Beim letzten Testeinsatz in diesem Jahr rückte der Franzose nun zum ersten Mal als offizieller Red Bull Racing-Pilot aus – und drehte fleissig seine Runden, um im Testträger möglichst viele Daten mit den neuen Reifen von Pirelli zu sammeln. Am Ende hatte er 111 Runden gedreht und dabei 586,191 km zurückgelegt. Was noch wichtiger war: Hadjar konnte sein neues Team etwas näher kennenlernen.

Der WM-Zwölfte selbst berichtete nach dem Einsatz: «Es war grossartig, meine ersten Runden als offizieller Fahrer von Red Bull Racing zu fahren. Es ist schön zu wissen, dass ich im Januar zurückkommen kann und bereits einen Grossteil des Teams kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet habe, nachdem ich in den letzten Jahren bei Testfahrten schon viele kennengelernt habe.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Sie haben mich sehr herzlich aufgenommen und ich fühle mich in dieser Gruppe bereits sehr wohl. Natürlich ist das ein ganz anderes Auto als das, das ich in Barcelona fahren werde, aber es war gut, ein Gefühl für die Reifen zu bekommen. Es ist auch wichtig, jetzt Daten zu sammeln, die uns in den kommenden Monaten bei der Vorbereitung auf die neue Saison definitiv helfen werden», fügte der 21-Jährige an.

Werbung

Werbung

Hadjar muss sich noch ein paar Wochen gedulden, bevor er in seinem Dienstwagen für die kommende Saison Gas geben darf. Erst bei den ersten von drei Vorsaison-Testfahren auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya wird er die ersten Erfahrungskilometer im GP-Renner absolvieren, mit dem er auch die Saison 2026 bestreiten wird. Der Test in Spanien findet hinter verschlossenen Türen statt und dauert ganze fünf Tage. Der Startschuss fällt am 26. Januar 2026. Der Saisonauftakt in Melbourne findet nach zwei weiteren Tests in Bahrain am Wochenende des 8. März statt.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 3. Qualifying

  2. Rennen

  3. Startaufstellung

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

6

1:22,207

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

6

+0,201

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

6

+0,230

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

6

+0,438

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

6

+0,523

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

6

+0,695

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

6

+0,697

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

6

+0,706

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

6

+0,865

1001

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

5

0,000

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  4. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  5. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien