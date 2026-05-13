Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Isack Hadjar rennverrückt in der GP-Pause: 2 GPs, Helmtausch mit Quartararo

Zwischen den Formel-1-Rennen in Miami und Montreal (24. Mai) hat Red Bull Racing-Star Isack Hadjar zwei Rennen in Frankreich besucht und mit seinem Landsmann aus der MotoGP Helme getauscht.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Fabio Quartararo und Isack Hadjar tauschten Helme
Fabio Quartararo und Isack Hadjar tauschten Helme
Foto: Fabio Quartararo / Instagram
Fabio Quartararo und Isack Hadjar tauschten Helme
© Fabio Quartararo / Instagram

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ein geschäftiges Motorsport-Wochenende für Isack Hadjar! Der Red Bull Racing-Pilot schaute erst beim historischen Frankreich-Grand-Prix auf dem Circuit Paul Ricard in Südfrankreich vorbei, drehte dort vor 25.000 Zuschauern seine Runden im RB7 von 2011 und schwenkte die französische Fahne als Zielflagge.

Werbung

Werbung

Einen Tag später war Hadjar dann im Fahrerlager der MotoGP zu Gast, besuchte seinen Heim-Grand-Prix in Le Mans. Er war dort unter anderem mit Thomas Maubant unterwegs, dem Manager des französischen MotoGP-Champion von 2021, Fabio Quartararo. Beim Grand Prix am Sonntag schwenkte Isack Hadjar in Le Mans außerdem die Zielflagge zum Ende des Motorrad-Rennens.

Isack Hadjar mit Quartararo-Manager Thomas Maubant
Isack Hadjar mit Quartararo-Manager Thomas Maubant
Foto: Gold & Goose / Red Bull Content Pool
Isack Hadjar mit Quartararo-Manager Thomas Maubant
© Gold & Goose / Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Jetzt wenige Tage nach dem ereignisreichen Wochenende verriet MotoGP-Star Fabio Quartararo auf seinem Instagram-Kanal: Hadjar hat mit ihm sogar noch den Helm getauscht! Eine große Ehre unter Rennfahrern, da der Helm für sie etwas Besonderes ist, nämlich der einzige Teil ihrer Ausrüstung, den sie selbst gestalten können.

Werbung

Werbung

Gegenseitige Widmungen von Hadjar und Quartararo

Quartararo postete ein Foto der beiden beim Helmtausch, schrieb dazu «Mit dem Bruder!! Isack Hadjar». Auf dem Bild hält zwar Fabio Quartararo noch seinen Helm mit dem markanten Teufel drauf und Isack Hadjar seinen eigenen Formel-1-Helm mit der Nummer 6 drauf. Wer reinzoomt, kann aber die Widmungen auf dem Visier entziffern. Quartararo schrieb: «Für meinen Bruder! Eine Freude, mit dir den Helm zu tauschen. Nummer 1!» Und signierte mit seiner Nummer 20. Hadjars Widmung ist teils verdeckt, er nennt Quartararo aber auch «Frero», also umgangssprachlich-französisch für Bruder, und ehrt ihn als den Besten.

Nach der fünfwöchigen absagenbedingten Rennpause im April ist die Formel 1 nun wieder in einer kleinen Pause: Bis zum Rennen in Montreal am 24. Mai sind erneut zwei rennfreie Wochenenden. Bei Hadjar kam offenbar Sehnsucht auf – sodass er beide Motorsport-Topevents in seinem Heimatland Frankreich mitgenommen hat. Mit 2024er-Weltmeister Jorge Martin tauschte Hadjar übrigens auch Helme.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

57

1:33:19,273

1:31,968

28

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

57

+3,264

1:31,869

26

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

57

+27,092

1:31,949

22

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

57

+43,051

1:32,446

17

05

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

57

+48,949

1:33,110

14

06

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

57

+53,753

1:32,676

10

07

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

57

+1:01,871

1:33,035

6

08

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

57

+1:04,245

1:32,515

10

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

57

+1:22,072

1:33,026

2

10

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams Racing

23

57

+1:30,972

1:33,784

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien