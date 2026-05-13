Isack Hadjar rennverrückt in der GP-Pause: 2 GPs, Helmtausch mit Quartararo
Zwischen den Formel-1-Rennen in Miami und Montreal (24. Mai) hat Red Bull Racing-Star Isack Hadjar zwei Rennen in Frankreich besucht und mit seinem Landsmann aus der MotoGP Helme getauscht.
Ein geschäftiges Motorsport-Wochenende für Isack Hadjar!
Einen Tag später war Hadjar dann im Fahrerlager der MotoGP zu Gast, besuchte seinen Heim-Grand-Prix in Le Mans. Er war dort unter anderem mit Thomas Maubant unterwegs, dem Manager des französischen MotoGP-Champion von 2021, Fabio Quartararo. Beim Grand Prix am Sonntag schwenkte Isack Hadjar in Le Mans außerdem die Zielflagge zum Ende des Motorrad-Rennens.
Jetzt wenige Tage nach dem ereignisreichen Wochenende verriet MotoGP-Star Fabio Quartararo auf seinem Instagram-Kanal: Hadjar hat mit ihm sogar noch den Helm getauscht! Eine große Ehre unter Rennfahrern, da der Helm für sie etwas Besonderes ist, nämlich der einzige Teil ihrer Ausrüstung, den sie selbst gestalten können.
Gegenseitige Widmungen von Hadjar und Quartararo
Quartararo postete ein Foto der beiden beim Helmtausch, schrieb dazu «Mit dem Bruder!! Isack Hadjar». Auf dem Bild hält zwar Fabio Quartararo noch seinen Helm mit dem markanten Teufel drauf und Isack Hadjar seinen eigenen Formel-1-Helm mit der Nummer 6 drauf. Wer reinzoomt, kann aber die Widmungen auf dem Visier entziffern. Quartararo schrieb: «Für meinen Bruder! Eine Freude, mit dir den Helm zu tauschen. Nummer 1!» Und signierte mit seiner Nummer 20. Hadjars Widmung ist teils verdeckt, er nennt Quartararo aber auch «Frero», also umgangssprachlich-französisch für Bruder, und ehrt ihn als den Besten.
Nach der fünfwöchigen absagenbedingten Rennpause im April ist die Formel 1 nun wieder in einer kleinen Pause: Bis zum Rennen in Montreal am 24. Mai sind erneut zwei rennfreie Wochenenden. Bei Hadjar kam offenbar Sehnsucht auf – sodass er beide Motorsport-Topevents in seinem Heimatland Frankreich mitgenommen hat. Mit 2024er-Weltmeister Jorge Martin tauschte Hadjar übrigens auch Helme.
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