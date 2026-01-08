Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Isack Hadjar im Ford Raptor T1+: «Mein anderes Auto ist ein GP-Rennwagen»

Ihr Job bietet den Formel-1-Fahrern immer wieder die eine oder andere Überraschung: Red Bull Racing-Fahrer Isack Hadjar ist ausserhalb von Las Vegas im Dakar-Flitzer Ford Raptor T1+ ausgerückt!

Rob La Salle

Von

Formel 1

Formel-1-Fahrer Isack Hadjar mit dem Dakar-Ford Raptor T1+
Formel-1-Fahrer Isack Hadjar mit dem Dakar-Ford Raptor T1+
Foto: Red Bull Content Pool
Formel-1-Fahrer Isack Hadjar mit dem Dakar-Ford Raptor T1+
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Da soll noch einer sagen, Formel-1-Fahrer seien nicht vielseitig: Red Bull Racing-Fahrer Isack Hadjar hat den Formel-1-Asphalt hinter sich gelassen und ist in eine der härtesten Maschinen im Motorsport gestiegen: in einen Ford Raptor T1+, mit dem Red Bull und Ford bei der Dakar 2026 um den Sieg mitmischen.

Werbung

Werbung

Für den 21-jährigen Pariser Hadjar ein eher ungewohntes Terrain: Kein Abtrieb. Keine Ideallinie. Nur rohe Kraft, weicher Sand, unwegsames Gelände und null Spielraum für Fehler. Dies alles ausserhalb von Las Vegas.

Isack erhielt lediglich fünf Trainingsrunden, um den vier Kilometer langen Wüstenkurs zu lernen, bevor er in die heisseste Runde geworfen wurde. Seine Mission: bis auf 15 Sekunden an die Vorgabe von Rallye-Raid-Profi Mitch Guthrie herankommen. Formel 1 gegen Dakar. Präzision gegen Chaos. Asphalt gegen Sand.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Die anspruchsvolle Strecke mit Sprüngen und Klippen brachte den Stallgefährten von Max Verstappen an seine Grenzen. Hadjar nahm zunächst mal neben Guthrie Platz und es dauerte nicht lange bis zum ersten : «Heilige Mutter Gottes!»

Werbung

Werbung

Hadjar lobte: «Deine Fahrzeugbeherrschung ist wirklich bewundernswert.» Als Guthrie auf eine Klippe zufuhr, grinste er zu Isack hinüber: «Bereit für das?» Hadjar: «Nicht so richtig.» Später fügte er hinzu: «Was der Kerl mit dem Auto anstellt, ist komplett durchgeknallt.»

Der 29-jährige Kalifornier legte auf dem Kurs eine Zeit von 3:16 min vor. Dann wechselten die beiden Piloten die Plätze, Isack übernahm das Lenkrad, Guthrie wurde zum Zuschauer. Der Franzose musste also im Bereich von 3:30 min liegen, um die Vorgabe zu schaffen.

An Mut mangelte es Isack nicht. Guthrie freundlich: «Da vorne ein wenig vorsichtig, sonst werden wir uns nach vorne überschlagen.»

Aber so schnell liess sich Hadjar nicht beirren, nahm die Kante souverän und begann mit einer 4:20-min-Runde. Dann wurde der WM-Zwölfte der GP-Saison 2025 kecker – und versenkte den Raptor neben die Bahn. Isack: «Ich habe ein wenig spät gebremst.» Guthrie kugelte sich vor Lachen.

Werbung

Werbung

Dennoch war die zweite Runde trotz des Missgeschicks schneller (4:18), Hadjar strahlte: «Ich habe selten so viel Spass in einem Auto gehabt.»

Hadjar lässt es fliegen
Hadjar lässt es fliegen
Foto: Red Bull Content Pool
Hadjar lässt es fliegen
© Red Bull Content Pool

Dann zeigte Hadjar eine 3:31, Ziel schon erzielt. Isack bescheiden: «Ohne diesen Kerl hier wäre ich komplett verloren.» Hadjar legte nach: 3:23 min, dann sogar 3:19, nur drei Sekunden hinter dem Amerikaner – Hut ab!

Hadjar: «Das hat solchen Spass gemacht! Irre, wieviel Vertrauen dieses Auto dir gibt.»

Werbung

Werbung

Dann ging Isack nochmals auf die Bahn, für quasi eine Quali-Runde. Der letztjährige Racing Bulls-Fahrer zeigte eine 3:18 min. «Einige Passagen waren sehr gut, einige andere habe ich vermasselt. Ich könnte das den ganzen Tag lang machen!»

Erleben Sie mehrere Trainingsrunden und den finalen Zeitlauf in diesem hoch-oktanigen Wettbewerb.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien