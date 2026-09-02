Offiziell: Isack Hadjar (Red Bull Racing) muss auch in Monza aussetzen!

Bittere Neuigkeiten für Isack Hadjar! Der Franzose verpasst auch das Rennen in Italien am kommenden Wochenende. Der 21-jährige Red Bull Racing-Pilot hatte sich in der Sommerpause am Handgelenk verletzt und musste deshalb auch schon beim GP der Niederlande vor zwei Wochen in Zandvoort aussetzen.

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Hadjar auch in Monza raus – aber ermutigende Fortschritte!

Ob Hadjar bis zum Italien-Wochenende rechtzeitig fit werden würde, war lange unklar – bis jetzt. Nun ist klar: Die Genesungszeit bis zum Italien-GP in Monza reichte nicht – daher muss Hadjar am Wochenende erneut zuschauen, obwohl er «ermutigende Fortschritte» mache, wie sein Team mitteilte.

Wie schon in den Niederlanden wird Liam Lawson von den Racing Bulls aufrücken und Hadjar bei Red Bull Racing ersetzen. Vom Team hieß es weiter zu Hadjars Genesung: «Das Team wird seine Reha eng beobachten, wird keine unnötigen Risiken bei seiner Rückkehr in den Wettbewerb eingehen und wünscht ihm eine schnelle Genesung.» Am Abend bestätigten die Racing Bulls, dass in Monza wieder Yuki Tsunoda das freigewordene Cockpit von Lawson übernehmen wird.