Isack Hadjar: P3 von Monaco zurück, aber Einsatz im Madrid-GP in Gefahr

Isack Hadjar wusste an diesem Trainings-Freitag von Italien nicht, ob er sich nun freuen oder ärgern soll. Glas halb voll bedeutet bei ihm – er hat an diesem 4. September vom FIA-Berufungsgericht Platz im Monaco-GP zurückerhalten (zu Lasten von Alpine-Fahrer Pierre Gasly).

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Bei Glas halb leer ist zu vermerken, dass der 21-jährige Franzose nach dem Zandvoort-GP und das Rennen von Monza sausen lassen muss, weil sein Handgelenksbruch offenbar noch mehr Heilzeit erfordert. Die Gefahr ist gross, dass er auch eine Woche nach Monza in Madrid nicht fahren kann. Das hat Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies im königlichen Park von Monza festgehalten.

Mekies sagt am Abend des 4. September bei Canal+: «Wir gehen da null Risiko ein. Der Einsatz an diesem Wochenende war kein Thema, und ich werde nicht lügen – klar ist Isack davon nicht begeistert.»

«Aber die vollständige Genesung geht nun mal vor, und wir werden das nicht aufs Spiel setzen. Wir hören auf die Ärzte und geben Hadjar die Zeit, die er braucht. Was nun Madrid angeht – das ist wenige Tage nach Monza, und das wird ziemlich schwierig. Wir werden uns die Situation in wenigen Tagen nochmals angucken, aber Madrid als Ziel zu nennen, das halte ich für knifflig.»

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«Bei uns steht im Vordergrund, dass Isack komplett geheilt ins Auto geht, dass sein Einsatz komplett zu verantworten ist und nicht möglicherweise seine Zukunft beeinträchtigt.»

Falls Isack Hadjar auch in Madrid nicht fahren kann, wird erneut Liam Lawson für ihn einspringen, während Lawsons Cockpit bei den Racing Bulls von Yuki Tsunoda gehalten wird.