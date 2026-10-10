Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar ratlos: «Das ist einfach nur seltsam»

Dass Isack Hadjar am Ende des letzten Sprint-Qualifyings des Jahres mit dem neunten Platz Vorlieb nehmen musste, lag nicht nur einem unfreiwilligen Ausritt, der ihm die Streichung seiner SQ3-Rundenzeit bescherte. Die gestrichene Runde fiel mit 1:32,048 min auch sehr langsam aus, fast neun Zehntel trennten ihn dabei von der Bestzeit seines Teamkollegen Max Verstappen, der sich die Pole zum Mini-Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit gesichert hatte.

Werbung

Werbung

Grosser Rückstand auf Red Bull Racing-Star Max Verstappen

Hadjar war auch in den beiden Quali-Segmenten zuvor deutlich langsamer als der vierfache Champion und Bahrain-GP-Sieger gewesen: Im ersten Abschnitt fehlten ihm sieben Zehntel auf Verstappens Zeit, seine persönliche Bestmarke im Mittelsegment fiel 0,246 sec langsamer als jene seines Stallgefährten aus.

Der Franzose wirkte nach der Zeitenjagd entsprechend ratlos, als er vor die TV-Kameras trat. «Was wie ein guter Start in den Tag aussah, hat sich zu einer sehr schwachen Leistung entwickelt. Ich habe mich im ersten freien Training sofort sehr wohl gefühlt, aber auf der harten Mischung, und das war’s dann auch schon mit den positiven Aspekten, wenn ich ehrlich bin», gestand er.

Isack Hadjar: Kampf mit dem eigenen F1-Auto

«Ich habe eigentlich nie eine gute Runde hinbekommen. Ich kämpfe mit dem Auto. Beim letzten Lauf hatte ich dann Probleme mit dem Motor. Es war sehr knifflig, ich musste richtig kämpfen. Ich weiß nicht, das ist einfach nur seltsam», fügte der 22-Jährige an.

Werbung

Werbung

Auf die Frage, ob er es gleich gemerkt habe, dass er auf den weichen Reifen nicht klarkam, sagte Hadjar: «Nein, ich weiss nicht. Es war schon klar, dass die weichen Reifen im Vergleich zur mittelharten Mischung einen grossen Schritt darstellen. Sie boten viel mehr Grip, aber das spielte letztlich keine grosse Rolle, denn alle anderen Fahrer waren ja auch auf den weichen Gummis unterwegs. Ich hatte einfach nur das Gefühl, dass das Auto derzeit unfahrbar ist.»