Für Isack Hadjar veränderte sich in diesem Jahr alles: Der schnelle Racing Bulls-Pilot wurde ins Red Bull Racing Team befördert und musste fortan an der Seite von Max Verstappen bestehen. Eine Aufgabe, den viele im Fahrerlager der Königsklasse als schwierigsten Job in der Formel 1 bezeichnen. Ehemalige Stallgefährten des Ausnahmekönners können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, im Schatten des Niederländers zu bestehen.

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Hadjar schlug sich wacker, bereits beim sechsten Rennwochenende in Monaco schaffte er seinen ersten Podestplatz mit dem Rennstall aus Milton Keynes, nachdem er im Vorjahr schon in den Farben der Racing Bulls-Mannschaft als Dritter auf dem GP-Podest von Zandvoort stehen durfte. Auch im Fürstentum wurde der Franzose Dritter. Das Kunststück wiederholte er in Bau und zuletzt beim jüngsten Kräftemessen in São Paulo.

Isack Hadjar: Die eigenen Erwartungen erfüllt

Damit hatte Hadjar die Erwartungen vieler übertroffen, doch wie sieht es mit dem Anspruch an sich selbst aus? «Was mein Tempo angeht, habe ich mich zeitweise selbst überrascht. Aber es gab auch Zeiten, da habe ich realisiert, warum Max ein vierfacher Weltmeister ist. Ich würde sagen, dass ich so gut war, wie ich es sein wollte. Hätte man mir zum Saisonstart ein solches Jahr angeboten, dann hätte ich das sicherlich angenommen», lautet seine Antwort.

Auf die Frage, wann ihm denn die Qualität seines Teamkollegen besonders bewusst geworden war, erzählte der 22-Jährige aus Paris, der nach der Sommerpause drei Rennen wegen seiner Handgelenk-Verletzung verpasst hatte: «Meist an den Sonntagen, würde ich sagen. Selbst zuhause auf dem Sofa war das so, als ich das Rennen in Monza mitverfolgte, war ich wirklich beeindruckt. Und auch wie er sich in Brasilien durchs Feld gekämpft hat, war beachtlich.»

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