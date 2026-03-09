Weiter zum Inhalt
Isack Hadjar (Red Bull Racing): «Das ist frustrierend!»

In seinem ersten Rennen für Red Bull Racing schied Isack Hadjar mit einem Motorschaden aus. Bitter! Das Problem deutete sich schon früh im Rennen an, wie der Franzose hinterher verriet.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Isack Hadjar in Melbourne
Isack Hadjar in Melbourne
Foto: XPB Images
Isack Hadjar in Melbourne
© XPB Images

Bitteres GP-Aus für Isack Hadjar! Der Red Bull Racing-Pilot hatte sich für sein erstes Rennen mit dem Team mit Platz 3 eine super Startposition herausgefahren. Doch nach nur zehn Runden war für den Franzosen das Australien-Rennen bereits beendet: Motorschaden.

Hadjar sagte, als er bereits ausgeschieden war, aber seine Kollegen noch fuhren: «Ich kann gar nicht zählen, wie viele Probleme ich mit dem Auto hatte, es hat also keinen Spaß gemacht. Ich habe meine Arbeit sehr gut gemacht, keine Fehler gemacht, habe mich wohl im Auto wohlgefühlt, aber es kam nicht zusammen. Das ist sehr frustrierend. Wir hätten vielleicht um den dritten oder vierten Platz mitkämpfen können... Aber solange wir wissen, warum es zu diesem Desaster gekommen ist, ist alles in Ordnung.» Es gibt also einiges aufzuarbeiten nach dem Rennen.

Hadjar: «Spürte früh, dass es ein Problem gab»

Hadjar: «Die Zuverlässigkeit war das ganze Wochenende über gut, aber natürlich ist das Rennen etwas anderes, und ich spürte schon recht früh, dass es ein Problem gab. Das Auto machte seltsame Geräusche, und ich wusste, dass wir es nicht bis zum Ende schaffen würden. Es ist frustrierend, aber solche Dinge können passieren, und wir stehen noch ganz am Anfang unserer Reise.»

Gut für Hadjar: Das nächste Rennen ist schon an diesem Wochenende in Shanghai, die nächste Chance ist also schon ganz bald. Hoffentlich mit besserem Ausgang.

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

