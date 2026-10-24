Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Isack Hadjar (Red Bull Racing/3.): «Schulde den Leuten eine Entschuldigung»

Isack Hadjar hat im Qualifying zum Traditions-GP der USA seine beste Formel-1-Quali gezeigt: Platz 3, wie beim Saisonbeginn in Australien. Der Pariser sagt: «Das Auto war ganz schwierig zu fahren.»

Formel 1

Isack Hadjar
Isack Hadjar
Foto: Red Bull Content Pool
Isack Hadjar
© Red Bull Content Pool

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Rein statistisch steht es nicht gut um den Red Bull Racing-Piloten Isack Hadjar: Er hat den Sprung in die erste Startreihe zum Grossen Preis der USA verpasst und muss sich anstellen hinter WM-Leader Kimi Antonelli und hinter dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Leider gilt – nur zwei Mal in bislang 13 Ausgaben wurde der USA-GP in Austin von einem Fahrer gewonnen, der nicht aus der ersten Startreihe losfuhr. Max Verstappen siegte 2023 von P6, Charles Leclerc triumphierte 2024 von P4 kommend.

Das Gesicht des 22-jährigen Franzosen sagt nach der Quali Einiges, Zufriedenheit sieht anders aus. Prompt sagt der Pariser: «Mit dem dritten Startplatz bin ich überaus zufrieden, weil ich ein ganz hartes Wochenende erlebe.»

Im Artikel erwähnt

«Ich habe enorme Probleme mit der Fahrzeugbalance, mir gelang auf den weichen Reifen im dritten freien Training keine einzige Runde. Das Auto ist so schwierig zu fahren.»

Werbung

Werbung

«Ich schulde dem Team eine Entschuldigung, denn ich war sehr ruppig mit den Ingenieuren – also, tut mir leid, Jungs. Ich weiss ja, wie hart sie arbeiten, um mir ein gutes Auto hinzustellen.»

TV-Programm

«Aber ich fand es wirklich schwierig, den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Das Auto rutscht einfach zu stark. Unter all diesen Aspekten ist es ziemlich erstaunlich, dass ich auf P3 steht. Das zeigt, welches Potenzial in unserem Rennwagen steckt. Wir müssen es nur schaffen, mehr aus dem Wagen herauszuholen.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

02

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

03

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

04

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

05

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

06

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

07

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

08

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

09

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  5. Demnächst

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM