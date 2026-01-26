Weiter zum Inhalt
Isack Hadjar (Red Bull Racing-Ford/1.): «Viel mehr Runden als erwartet»

Der 21-jährige Franzose Isack Hadjar hat aus seinem ersten Fahrtag 2026 das Beste gemacht: schnellste Zeit am ersten Testtag von Barcelona. Der Pariser sagt: «Das war schon sehr eindrucksvoll.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Isack Hadjar im Red Bull Racing RB22
Isack Hadjar im Red Bull Racing RB22
Foto: F1
Isack Hadjar im Red Bull Racing RB22
© F1

Einhellige Meinung im Fahrerlager des Circuit de Barcelona-Catalunya: Beim ersten Wintertest in Katalonien geht es ums Kennenlernen des neuen Autos, Kinderkrankheiten sollen auskuriert werden, Speed wird dann in zwei Wochen in Bahrain gesucht.

Aber: Obschon es für eine Bestzeit am ersten Testtag keinen WM-Punkt gibt, ist sie doch ein Moral-Turbo. Selbst wenn die Formel 1 offiziell keine Zeiten veröffentlicht, pfiffen die Spatzen von den Tribünendächern – der schnellste Mann am ersten Tag war der Franzose Isack Hadjar im Red Bull Racing RB22, angetrieben von jenem Motor, den Red Bull Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford auf die Bahn bringt.

Der 21-jährige Pariser Hadjar sagt: «Ganz ehrlich – wir haben viel mehr Runden drehen können als erwartet. Die ganze Arbeit ist recht reibungslos verlaufen.»

«Gewiss, es gab auch bei uns das eine oder andere Problemchen, aber das waren wirklich nur Kleinigkeiten. Ich finde das ziemlich eindrucksvoll für einen ersten Tag mit dem eigenen Motor.»

Über seine Erfahrungen im Cockpit sagt der WM-Zwölfte von 2025: «Die Autos reagieren berechenbarer als ein Rennwagen von 2025. Ich kann leichter damit spielen. Natürlich sind die ganzen Bedienungs-Elemente ungleich komplexer als zuvor, ich habe schon heute versucht, mit den ganzen verschiedenen Einstellungen der Antriebseinheit zu experimentieren – das ist sehr interessant.»

«Die Fahrbarkeit ist anständig, ich finde das jetzt nicht meilenweit davon entfernt, was wir gewohnt waren. Klar gibt es da noch viel Arbeit, aber für einen ersten Tag war das sehr solide.»

