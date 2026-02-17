Isack Hadjar (Red Bull Racing): So anders sind die neuen Autos wirklich

Noch 19 Tage bis zum ersten Grand Prix der neuen Saison. Ein letzter, dreitägiger Test steht vorher noch in Bahrain an: Von Mittwoch bis Freitag wird auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir ein letztes Mal getestet, bevor es ernst wird.

Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar ist bislang mit dem Shakedown in Barcelona und dem ersten Test in Bahrain (vorige Woche) zufrieden: «Ich bin immer noch sehr überrascht, wie viele Runden wir insgesamt geschafft haben. Der Motor scheint bisher zuverlässig und leistungsstark zu sein. Ich bin also bisher sehr, sehr zufrieden.» In der frühen Testphase gilt: Rundenzahl ist wichtiger (und aussagekräftiger) als Rundenzeit. Wer mehr fährt, kann mehr Daten sammeln – und hat offensichtlich auch mit weniger Problemen zu kämpfen.

Nach seiner Rookie-Saison 2025 nach altem Reglement hat Hajdar nun direkt ein neues Auto nach neuem Reglement und mit ungewohnter Fahrweise. Vielleicht gut für ihn: Viel Zeit, sich zu sehr an die vorige Generation zu gewöhnen hatte er nicht. Schon im zweiten Jahr der Neustart. Experten wie Marc Surer legen nahe, dass junge Fahrer mit den neuen Autos Vorteile gegenüber den Routiniers haben könnten .

Was ist denn nun wirklich alles anders? Hadjar über die Unterschiede zur vorherigen Auto-Generation: «Es scheint einfacher zu sein, das Auto bis an seine Grenzen zu bringen, als beim letztjährigen Auto. Es ist insgesamt etwas langsamer, außerdem ist es leichter und kleiner. In langsamen bis mittelschnellen Kurven fühlt es sich ähnlich an. Bei hohen Geschwindigkeiten ist es jedoch ganz anders. Aber ja, bisher konnte ich es schon beim Test bis an seine Grenzen bringen, daher bin ich zufrieden.»

Isack Hadjar zufrieden mit dem Start bei Red Bull Racing