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Isack Hadjar: Von Ronaldinho ausgespielt, heiß auf Lieblings-Qualifying

Vor dem F1-Rennen in Monaco spielte Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar beim Charity-Kick gegen Ronaldinho. Für die Renn-Action ist der Franzose zuversichtlich, glaubt an ein gutes Quali-Ergebnis.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Isack Hadjar in Monaco
Isack Hadjar in Monaco
Foto: Red Bull Content Pool
Isack Hadjar in Monaco
© Red Bull Content Pool

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Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar freut sich auf das Rennen in Monaco. Das Fürstentum liegt im Süden von Frankreich – für den Franzosen also ein halbes Heimspiel, auch wenn er aus Paris kommt und in London wohnt, um näher an der Fabrik in Milton Keynes zu sein.

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Monaco ist Hadjars Lieblings-Quali

Hadjar mag das Rennen in Monaco besonders: «Es ist meine liebste Qualifying-Session des Jahres für mich. Ich habe also hohe Erwartungen an mich. Ich glaube, dass wir ein gutes Auto für diese Art Strecke haben, also erwarte ich ein gutes Ergebnis.»

Über seinen Saisonauftakt mit Red Bull Racing sagt der Franzose: «Ich habe die schwierigen Dinge gut gemacht. Und das ist, nah an Max zu sein. Ein paar einfache Fehler habe ich gemacht. Aber ich bin zufrieden. Den schwierigsten Part habe ich erreicht. Es geht jetzt um kleine Kniffe und ich werde mehr Punkte holen.»

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Teamwork mit Max Verstappen

Hadjar über die Zusammenarbeit mit seinem Teamkollegen bei Red Bull Racing, Vierfach-Weltmeister Max Verstappen, sagt Hadjar: «Er fragt mich nicht nach Rat, aber wenn ich ihn frage, antwortet er mir. Wenn ich Infos brauche, dann ist er da sehr offen und nett. Er versteckt nichts, weil er weiß, dass er stark ist.» Teamwork also bei den Red Bull Racing-Kollegen!

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Das Rennwochenende in Monaco ist für die Fahrer besonders anspruchsvoll. Nicht nur weil die Rennstrecke schwierig ist, die Wände immer nah sind (das musste Hadjar bei seinem Crash im FP1 hautnah erleben), sondern auch, weil rund um das Rennen viele Marketingtermine und Events stattfinden und die Fahrer anderweitig binden.

Hadjar: «Es ist ein Kurs, für den du deine ganzen mentalen Kapazitäten und all deine Energie brauchst. Du darfst sie also nicht woanders lassen. Es ist definitiv mental ein ermüdendes Wochenende, aber sobald im Auto ist mit dem Adrenalin hält einen das wach. Jetzt mit einem besseren Auto hier zu sein, nimmt keinen Druck. Egal, ob man ein gutes oder schlechtes Auto hat, man muss liefern.»

Hadjar vs. Ronaldinho

Für Hadjar begann das Rennwochenende in Monaco aber mit einem ungewöhnlichen Duell: Er mischte beim jährlichen Charity-Kick am Mittwoch mit, bei dem Fahrer, Promis und Fußballer gegeneinander spielen. Diesmal war die brasilianische Fußballlegende Ronalinho mit dabei – und ausgerechnet die Ikone war Hadjars Gegenspieler.

Hadjar ist sehr fußballinteressiert, ist Fan von Champions-League-Sieger Paris Saint Germain. Mit einem Lachen sagte der Franzose über Ronaldinho: «Er war leider mein Gegenspieler. Ich habe es nicht geschafft, den Ball zu bekommen, wenn er in der Nähe war. Ich bin wirklich glücklich darüber, diesen Moment mit ihm erlebt zu haben.»

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