Isack Hadjar über Kollege Max Verstappen: «Es ist ein riesiges Privileg»

Neue Saison, neues Team – und neuer Teamkollege. Nach einer erfolgreichen Rookie-Saison bei den Racing Bulls ist Isack Hadjar für die Saison 2026 zu Red Bull Racing befördert worden. Sein Teamkollege dort? Niemand Geringeres als Vierfach-Weltmeister Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Im Podcast «Talking Bull» von Red Bull Racing sagt Hadjar über seinen neuen Stallgefährten: «Es ist so cool. Ich bin erst 21 Jahre alt, habe 2019 mit Einsitzern angefangen und jetzt ist mein Teamkollege der beste Fahrer im Grid. Das ist ein riesiges Privileg. Und er ist ein sehr netter Kerl.»

Was macht Verstappen so besonders gut? Hadjar antwortet mit einer rhetorischen Frage: «Warum ist er 2025 so nah am WM-Titel gewesen, obwohl er nicht im schnellsten Auto saß?» Und liefert auch direkt die Antwort: «Es gab Rennen, die wirklich unter kniffligen Bedingungen gewesen sind. Er ist einfach immer da, auch wenn es schwierig ist.» In einem starken letzten Saisondrittel machte Verstappen gut 100 Punkte auf die Konkurrenz von McLaren gut, hatte im letzten Rennen der Saison in Abu Dhabi noch Chancen auf den Fahrer-WM-Titel. Denkbar knapp holte sich den am Ende aber Lando Norris. Doch allein in Abu Dhabi noch im Titelrennen zu sein – ein Riesen-Erfolg.

Hadjar lobt die Beständigkeit seines neuen Kollegen: «Er ist immer im Q3 und holt immer noch mehr aus einer Runde raus. Wenn es auch nur eine einzige Gelegenheit gibt, das Rennen zu gewinnen, ein Szenario aus 10 Millionen – dann wird er gewinnen. Sobald er ins Auto steigt, ist da ganz viel natürliches Talent, aber man merkt ihm seine elf Jahre Formel 1 auch an. Er steigt ins Auto und fährt es, als wäre es ein Gokart. Das ist der Unterschied!» Ein Teamkollege, von dem Hadjar also künftig noch viel lernen kann. Verstappen setzte sich bereits im vergangenen Jahr immer wieder für die Rookies ein, stand mit Rat und Tat zur Seite.

Werbung

Werbung

Über die neue Saison haben die beiden künftigen Teamkollegen sich aber noch nicht ausgetauscht, verrät Hadjar. Das kommt dann, sobald die Renn-Action wieder losgeht. 2026 tritt ein komplett neues Reglement für Motoren und Chassis in Kraft, so ziemlich alles wird also neu sein. Welches Team am Ende die Nase vorn hat, ist bislang völlig unklar. Vielleicht gar nicht mal schlecht für den jungen Fahrer Hadjar: «Seit ich ein Kind bin, ist jedes Jahr eine neue Herausforderung, jede Saison bin ich ein neues Auto gefahren. Ich passe mich jedes Jahr an und bin nichts gewöhnt. Ich fahre einfach, habe da keine Gewohnheiten.»