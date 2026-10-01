Isack Hadjar über Verstappen: «Max kennt alle Geheimnisse der Strecke»

Endlich kann er wieder richtig Vollgas geben! Nach seiner Handgelenksverletzung kann Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar endlich auf der Rennstrecke ans Limit gehen. Bei seinem Comeback-Rennen in Baku war er das Wochenende noch vorsichtig angegangen. Schritt für Schritt, wie er selbst betonte. Das Unfallrisiko auf dem engen Stadtkurs war einfach zu groß. Doch jetzt in Sepang kann er endlich wieder aufs Ganze gehen.

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Offene Strecke – ab ans Limit

Hadjar sagte vor dem Bahrain-GP, der dieses Jahr ausnahmsweise auf der Rennstrecke in Sepang in Malaysia ausgetragen wird: «Mit der Streckenführung muss man von Anfang an Vollgas geben. Es ist eine offene Strecke, es gibt so gut wie keine Mauern, sodass man schon viel früher bis an die Grenzen gehen kann. In Baku hingegen landet man in der Mauer, wenn man übers Limit geht, deshalb bin ich Schritt für Schritt vorgegangen.» Einen einschlag wollte er bei seinem Comeback nach drei Rennen Pause natürlich unbedingt vermeiden. Zu groß das Verletzungsrisiko! In Baku hat’s trotzdem für einen starken dritten Platz und damit sein drittes Podium in der F1 gereicht.

Hadjar über das Sepang-Wochenende: «Dieses Wochenende ist für mich wieder völlig normal. Ich muss von Anfang an Risiken eingehen.» Und es klingt, als hätte er sich genau das herbeigesehnt nach so langem Renn-Entzug.

Hadjar fährt seine zweite Saison in der Formel 1. Sepang war zuletzt 2017 Teil des F1-Kalenders. Entsprechend kennt der Franzose die Rennstrecke noch nicht von echten Rennen, sondern nur aus dem Simulator. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen kennt den Kurs dagegen bestens. Er ist der letzte Malaysia-Sieger. 2017 fuhr der Niederländer hier zu seinem zweiten F1-Sieg überhaupt.

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Die Autos haben sich seitdem stark verändert. Trotzdem ist Verstappens Expertise hilfreich. Hadjar: «Er kennt alle Geheimnisse der Rennstrecke. Auch wenn ich auf dem Simulator trainiert habe – wenn es dann im echten Leben darauf ankommt, ist es immer anders. Es gibt immer Dinge, die man nicht simulieren kann. Ihn als letzten Sieger im Team zu haben, ist definitiv ein Vorteil. Ein kleiner zwar, aber definitiv ein Vorteil, und den nutze ich voll aus.» Mit hoffentlich einem erneuten Top-Ergebnis für beide Teamkollegen.