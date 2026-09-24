Isack Hadjar supercool zu Vertrag: «Wenn man gut ist, dann bleibt man»

Es sind gerade besondere Tage für Red Bull Racing-Pilot Isack Hadjar. Knapp anderthalb Stunden nach Publikation dieses Artikels, nämlich um 10.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, wird Hadjar erstmals nach fast zwei Monaten wieder in ein Formel-1-Auto steigen. Nach einer Handgelenksverletzung ist der Franzose wieder fit und kann endlich wieder Rennen fahren (na ja, heute erst mal freies Training auf dem Baku City Circuit, am Samstag ist dann der Grand Prix).

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Vor diesem besonderen Comeback-Wochenende wurde auch offiziell: Isack Hadjar verlängert seinen Vertrag mit Red Bull Racing, wird auch 2027 an der Seite von Max Verstappen für das österreichische Team fahren. Entsprechend wurde Hadjar natürlich am Medientag vor dem Aserbaidschan-GP von Journalisten zu seinem neuen Vertrag ausgefragt. Doch der Franzose zeigte sich supercool. Der Vertrag – fast Nebensache. Hauptsache, er kann endlich wieder in sein geliebtes Cockpit, so schien es. Die Zeit ohne Racing fiel ihm schwer, wie er sagte .

Hadjar will nur auf der Strecke liefern

Wie liefen die Vertragsverhandlungen ab? Hadjar sagte auf der Pressekonferenz vor dem Aserbaidschan-GP supercool: «Ich habe nicht mal mit ihnen darüber gesprochen. Das haben meine Leute gemacht.» Also sein Management. Der F1-Pilot: «Ich liefere auf der Strecke. Es war sehr einfach.» Pragmatische Aufgabenteilung also im Hause Hadjar.

Es scheinen tatsächlich unkomplizierte Verhandlungen gewesen zu sein. Auch Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies hatte erklärt, Hadjar habe ihnen die Entscheidung mit seiner Performance leichtgemacht . Alternativen waren für beide Seiten nie wirklich Thema.

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Vertragslänge? Egal!

Dann aber noch mal nachgehakt zur Vertragslänge, die in der offiziellen Mitteilung nicht im Detail genannt wird. Es ist wurde lediglich die Fahrerpaarung für 2027 bekanntgegeben. Heißt das also, es ist ein Einjahresvertrag? Hadjar sagte supercool und typisch ein wenig wortkarg: «Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist mir egal. Wenn man gut ist, dann bleibt man. So ist das.» Recht hat er wohl…