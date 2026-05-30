Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Ist Ferrari in Monaco der Pole-Favorit? Das sagt Teamchef Fred Vasseur

In Kanada zeigten Lewis Hamilton und Charles Leclerc eine starke Leistung – sehr zur Freude von Teamchef Fred Vasseur. Was sagt er zu den Aussagen der Gegner, dass Ferrari in Monaco Favorit ist?

Formel 1

Fred Vasseur weiss: In Monaco erwartet ihn eine ganz andere Herausforderung
Fred Vasseur weiss: In Monaco erwartet ihn eine ganz andere Herausforderung
Foto: Bearne / XPB Images
Fred Vasseur weiss: In Monaco erwartet ihn eine ganz andere Herausforderung
© Bearne / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Lewis Hamilton und Charles Leclerc zeigten in Kanada eine starke Leistung. Im Sprint landete das Duo auf den Plätzen 5 und 6 hinter den beiden Mercedes- und McLaren-Piloten. Im GP schaffte es Hamilton als Zweiter aufs Podest, sein Stallgefährte musste sich mit dem vierten Platz begnügen. So kam es, dass Hamilton nach dem Fallen der Zielflagge bester Laune war, während der Monegasse das Wochenende auf dem Circuit Gilles Villeneuve als Albtraum bezeichnete.

Werbung

Werbung

Der Grund: Leclerc kämpfte beim Auftakt mit den Bremsen, tags darauf fand er einfach kein gutes Gefühl für die Reifen. Der 28-Jährige tat sich denn auch sichtlich schwerer als der siebenfache Weltmeister an seiner Seite. Das bestätigte auch Teamchef Fred Vasseur nach dem Ende des Rennens.

«Insgesamt war es ein starkes Wochenende für uns, wir haben als Team eine gute Performance gezeigt», fasste der Franzose zusammen. «Lewis war das ganze Wochenende gut unterwegs, von der ersten Runde im freien Training bis zur letzten Rennrunde im GP lief es einfach super für ihn. Er hatte das nötige Vertrauen, und in diesen Bedingungen, wenn es sehr kalt ist und die Piste kaum Grip bietet, ist das entscheidend, um die Reifen auf Temperatur zu bekommen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Karten werden in Monaco neu gemischt

«Für Charles war es etwas schwieriger, er hatte von Anfang an Mühe, das richtige Vertrauen und damit einen guten Rhythmus zu finden. Aber insgesamt hat auch er ein gutes Ergebnis einfahren können, er kam als Vierter ins Ziel und konnte damit wichtige Punkte sammeln», fugte Vasseur mit Blick auf die andere Seite der Ferrari-Box an.

Werbung

Werbung

Und der Ingenieur gesteht: «Wir hatten ein hartes Wochenende in Montreal erwartet, weil unsere Gegner Updates auf die Strecke gebracht haben. So gesehen war es ein positives Erlebnis für uns.» 

Bei der Frage nach den Ferrari-Chancen beim nächsten Kräftemessen, das auf dem berühmten Strassenkurs von Monte Carlo über die Bühne gehen wird, bleibt er dennoch vorsichtig. Während die Konkurrenz die Roten als Pole-Favoriten bezeichnet, sagt Vasseur: «Monaco ist eine ganz andere Story, die Bedingungen werden sich deutlich unterscheiden und wir müssen uns darauf vorbereiten, damit wir dort wieder eine gute Performance zeigen können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

67

+1 Runde

1:16,002

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM