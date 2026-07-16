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Ist WM-Leader Kimi Antonelli nicht zu stoppen? Das sagt Christian Klien

Ex-GP-Pilot und heutige ServusTV-Experte Christian Klien ist überzeugt: Der grosse Favorit für den Sieg in Belgien ist Kimi Antonelli. Dieser ist allerdings auf einen wichtigen Faktor angewiesen.

Formel 1

Christian Klien ist überzeugt: Kimi Antonelli ist der grosse Favorit in Spa
Christian Klien ist überzeugt: Kimi Antonelli ist der grosse Favorit in Spa
Foto: Batchelor / XPB Images
Christian Klien ist überzeugt: Kimi Antonelli ist der grosse Favorit in Spa
© Batchelor / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Morgen

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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Kimi Antonellis WM-Vorsprung auf seinen Mercedes-Teamkollegen George Russell und seinen Vorgänger Lewis Hamilton ist zuletzt geschrumpft. Der Brite aus den eigenen Reihen liegt 25 Punkte hinter dem jungen Italiener, dem siebenfachen Weltmeister, der seit dem vergangenen Jahr für das Ferrari-Team auf Punktejagd geht, fehlen 32 WM-Zähler.

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Das Duo belegte beim jüngsten Rennen in Silverstone die Plätze 2 (Russell) und 3 (Hamilton) hinter Sieger Charles Leclerc. Antonelli selbst wurde Opfer der Technik und ging als Fünfzehnter leer aus. ServusTV-Experte Christian Klien sagt zum ersten Sieg des Ferrari-Stars seit der 2024er-Ausgabe des US-GP auf dem Circuit of the Americas: «Ich habe Charles nie abgeschrieben. Trotz Flaute war ja das Tempo immer da. Und nach dem Wechsel des Bremsmaterials hat er auch wieder das Vertrauen ins Auto gefunden.»

Für den früheren GP-Piloten steht aber fest: Der grosse Favorit für den Sieg in Belgien heisst Antonelli: «George hat er in Silverstone wieder klar im Griff gehabt, was ihm für die weitere Saison Selbstvertrauen gibt. Klar hätte er den Defekt besser managen können, an einen echten Fehler von ihm in diesem Jahr kann ich mich aber nicht erinnern. Wenn’s nicht klappt, liegt es eigentlich immer am Auto.»

Im Artikel erwähnt

Dass Antonelli im vergangenen Jahr auf der Ardennen-Achterbahn ein Rennwochenende zum Vergessen erlebte, fällt nicht gross ins Gewicht, ist sich der Österreicher sicher: «Kimi hat sich seither extrem entwickelt und kommt mit dieser Generation Autos hervorragend zurecht. In Silverstone ist er absolut geflogen. Wenn das Auto hält, führt der Sieg nur über ihn.»

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Rund um die Rennaction beschäftigt sich ServusTV ebenso mit Gesamtleader Kimi Antonelli wie mit der Scuderia Ferrari, die womöglich ihre erste Titelchance seit Kimi Räikkönens WM-Triumph vor 19 Jahren hat. Thematisiert werden zudem die immer hartnäckigeren Wechselgerüchte um Max Verstappen. Und Formel-2-Spitzenreiter Nikola Tsolov, der als Spitzenkandidat auf ein Cockpit in der Königsklasse gehandelt wird, stellt sich einem Exklusiv-Interview. Andrea Schlager und Christian Klien melden sich direkt aus der Boxengasse des Circuit de Spa-Francorchamps, den Kommentar aus Belgien liefern Andreas Gröbl und Mathias Lauda.

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FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

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2

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

154

3

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

147

4

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

108

5

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