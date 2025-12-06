Jacques Villeneuve: «Norris gegen Verstappen unter enormem Druck»

Auch Jacques Villeneuve fiebert dem WM-Finale von Abu Dhabi entgegen. Der elffache GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 1997 kann sich gut in die WM-Anwärter Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri einfühlen, denn er war wie sie schon in beiden Situationen – als Jäger und als Gejagter.

Was ist für einen Rennfahrer eigentlich einfacher? Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve sagt bei unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Das kommt auf die Umstände an, aber Norris wird hier in Abu Dhabi unter enormem Druck stehen – weil er am Wochenende von Katar einen schweren Fehler seines Teams miterlebt hat und weiss, dass so etwas wieder passieren kann. Wenn sich bei Norris der Gedanke einnistet, dass sein Team Verstappen nicht gewachsen ist, kann sich das auch auf der Bahn zeigen.»

Verstappen hingegen wirkt sehr gelassen, und das sieht auch Villeneuve so: «Nun, selbst wenn er verliert, hat er trotzdem gewonnen. Diese Weltmeisterschaft hätte schon vor vier Rennen entschieden sein sollen, aber stattdessen hat er sich ins Zeug gelegt und bewiesen, dass es wirklich etwas zählt, der beste Fahrer der Formel 1 zu sein. Wir haben es mit dem besten Auto gegen den besten Fahrer zu tun, und das ist spannend.»

«2025 hat Max endgültig bewiesen, warum er zu den Grössten in der Geschichte dieses Sports gehört. Er hat während der gesamten Saison nie aufgegeben, und das unterstreicht seine unglaubliche Leidenschaft für den Motorsport. Max lebt für Racing, und das spürt man, wenn er auf der Strecke ist. Das finde ich schön.»

Hat der Wechsel von Teamchef Christian Horner zu Laurent Mekies hier auch Auswirkungen gehabt? Villeneuve weiter: «Es ist dasselbe Team, der Rennstall ist vom denselben aggressiven Geist, basierend auf einem Fahrer-Ingenieur-Duo, das fantastisch ist. Es stimmt aber, dass sie es geschafft haben, eine sehr schwierige Zeit interner Spaltung zu überwinden. Sie konnten diese Krise meistern, indem sie an einem Champion festhielten, der trotz allem gewinnen wollte. Gemeinsam haben sie ein Meisterwerk geschaffen.»

