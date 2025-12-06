Weiter zum Inhalt
Jacques Villeneuve: «Norris gegen Verstappen unter enormem Druck»

Formel-1-Champion Jacques Villeneuve kennt beide Positionen: Jäger und Gejagter. Der 54-jährige Kanadier spricht über die Ausgangslage von Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri in Abu Dhabi.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lando Norris und Max Verstappen in Texas
Lando Norris und Max Verstappen in Texas
Foto: Red Bull Content Pool
Lando Norris und Max Verstappen in Texas
© Red Bull Content Pool

Auch Jacques Villeneuve fiebert dem WM-Finale von Abu Dhabi entgegen. Der elffache GP-Sieger und Formel-1-Weltmeister von 1997 kann sich gut in die WM-Anwärter Lando Norris, Max Verstappen und Oscar Piastri einfühlen, denn er war wie sie schon in beiden Situationen – als Jäger und als Gejagter.

Was ist für einen Rennfahrer eigentlich einfacher? Der 163-fache GP-Teilnehmer Villeneuve sagt bei unseren Kollegen der Gazzetta dello Sport: «Das kommt auf die Umstände an, aber Norris wird hier in Abu Dhabi unter enormem Druck stehen – weil er am Wochenende von Katar einen schweren Fehler seines Teams miterlebt hat und weiss, dass so etwas wieder passieren kann. Wenn sich bei Norris der Gedanke einnistet, dass sein Team Verstappen nicht gewachsen ist, kann sich das auch auf der Bahn zeigen.»

Verstappen hingegen wirkt sehr gelassen, und das sieht auch Villeneuve so: «Nun, selbst wenn er verliert, hat er trotzdem gewonnen. Diese Weltmeisterschaft hätte schon vor vier Rennen entschieden sein sollen, aber stattdessen hat er sich ins Zeug gelegt und bewiesen, dass es wirklich etwas zählt, der beste Fahrer der Formel 1 zu sein. Wir haben es mit dem besten Auto gegen den besten Fahrer zu tun, und das ist spannend.»

«2025 hat Max endgültig bewiesen, warum er zu den Grössten in der Geschichte dieses Sports gehört. Er hat während der gesamten Saison nie aufgegeben, und das unterstreicht seine unglaubliche Leidenschaft für den Motorsport. Max lebt für Racing, und das spürt man, wenn er auf der Strecke ist. Das finde ich schön.»

Hat der Wechsel von Teamchef Christian Horner zu Laurent Mekies hier auch Auswirkungen gehabt? Villeneuve weiter: «Es ist dasselbe Team, der Rennstall ist vom denselben aggressiven Geist, basierend auf einem Fahrer-Ingenieur-Duo, das fantastisch ist. Es stimmt aber, dass sie es geschafft haben, eine sehr schwierige Zeit interner Spaltung zu überwinden. Sie konnten diese Krise meistern, indem sie an einem Champion festhielten, der trotz allem gewinnen wollte. Gemeinsam haben sie ein Meisterwerk geschaffen.»

Welcher Fahrer hat den Kanadier abgesehen von Verstappen am meisten beeindruckt? Jacques: «Ferrari-Junior Oliver Bearman hat mich in letzter Zeit bei Haas wirklich beeindruckt. Er ist ein Fahrer mit einem exzellenten Verständnis fürs Rennen und die richtigen Aktionen – Eigenschaften, die bei einem jungen Fahrer sehr wichtig sind. Auch Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat sich im letzten Teil der Meisterschaft stark verbessert und eine schwierige Phase gut überstanden. Man sieht Kimi an, dass er ruhiger geworden ist, und es wird interessant sein zu sehen, wie er sich nächstes Jahr gegen George Russell schlägt.»

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

Lando Norris

Lando Norris

4

58

1:26:33,291

1:27,438

25

02

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Ferrari

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

55

58

+5,832

1:27,765

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Charles Leclerc

Charles Leclerc

16

58

+31,928

1:28,018

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Mercedes

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

44

58

+36,483

1:27,278

12

05

George Russell

George Russell

Mercedes

George Russell

George Russell

63

58

+37,538

1:28,195

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

1

58

+49,847

1:27,765

8

07

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine

Pierre Gasly

Pierre Gasly

10

58

+1:12,560

1:29,251

6

08

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Haas

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

27

58

+1:15,554

1:29,152

4

09

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin

Fernando Alonso

Fernando Alonso

14

58

+1:22,373

1:27,948

2

10

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

Oscar Piastri

Oscar Piastri

81

58

+1:23,821

1:27,690

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

