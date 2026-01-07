Jacques Villeneuve: «Verstappen kann 8 Mal Weltmeister werden»
Der kanadische Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve (54) sagt, was in der GP-Saison 2026 auf die Fans zukommt und wieso er Red Bull Racing-Star Max Verstappen acht WM-Titel zutraut.
2026 sind Fahrer mit besonders viel Grips gefragt: Die neue Rennwagen-Generation bietet mehr Möglichkeiten zum Angreifen und Verteidigen – mit verstellbaren Front- und Heckflügeln sowie zahlreichen Varianten der elektrischen Energie-Gewinnung und -Abgabe.
Jacques Villeneuve, 163-facher GP-Teilnehmer und Formel-1-Champion des Jahres 1997, sagt vorher: «Die Leistungsunterschiede werden 2026 grösser. Die Strategien werden sich stark verändern, da die Fahrer die elektrische Energie, die beweglichen Flügel und so fort sehr klug nutzen müssen. Das gibt es für die Piloten viel zu entdecken.»
«Wir wissen heute nicht, was genau uns da erwartet. Genau das ist der Punkt. Das könnte grossartig werden, es könnte aber auch ein Reinfall werden. Hoffen wir, dass es fabelhaft wird. Wir sprechen hier von einer markanten Umstellung. Das wird die Herangehensweise der Fahrer und Teams an den Rennsport grundlegend verändern. Nicht jeder Fahrer wird sich dem gut anpassen, nicht jedes Team wird da alles richtig machen.»
«Nächste Saison ist wirklich alles offen. Und das finde ich an den neuen Regeln so spannend. Wir wissen echt nicht, was uns erwartet. Dieses Jahr war uns früh klar, dass der McLaren schnell sein würde. Das war also keine Überraschung. Nächste Saison ist alles möglich. Fast jedem Team kann da ein Volltreffer gelingen. Wahnsinn!»
Dann spricht der 54-jährige Kanadier (11 GP-Siege) über einen Mann, der meist alles richtig macht: Max Verstappen. Villeneuve beim Portal PokerScout weiter: «Max wird mal abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Er ist im Feld der Strippenzieher. Je nach Umständen, kann er überall hin. Jedes Team wäre dumm, einen solchen Fahrer nicht zu verpflichten.»
«Max hat gezeigt, warum er zu den ganz Grossen des Sports gehört, auf einer Stufe mit Senna, Prost und all den anderen Legenden. Er gibt einfach nie auf. Er ist unerbittlich. Er ist ein Racer durch und durch, mit voller Leidenschaft – genau so einen wollen die Fans sehen. So sollen Champions sein. Er hat das Talent, sieben oder gar acht Weltmeisterschaften zu gewinnen, und er wird sie sich holen, wenn sich ihm dazu die Chance bietet. Da bin ich mir ganz sicher.»
