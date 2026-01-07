Weiter zum Inhalt
Jacques Villeneuve: «Verstappen kann 8 Mal Weltmeister werden»

Der kanadische Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve (54) sagt, was in der GP-Saison 2026 auf die Fans zukommt und wieso er Red Bull Racing-Star Max Verstappen acht WM-Titel zutraut.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

2026 sind Fahrer mit besonders viel Grips gefragt: Die neue Rennwagen-Generation bietet mehr Möglichkeiten zum Angreifen und Verteidigen – mit verstellbaren Front- und Heckflügeln sowie zahlreichen Varianten der elektrischen Energie-Gewinnung und -Abgabe.

Jacques Villeneuve, 163-facher GP-Teilnehmer und Formel-1-Champion des Jahres 1997, sagt vorher: «Die Leistungsunterschiede werden 2026 grösser. Die Strategien werden sich stark verändern, da die Fahrer die elektrische Energie, die beweglichen Flügel und so fort sehr klug nutzen müssen. Das gibt es für die Piloten viel zu entdecken.»

Jacques Villeneuve
Jacques Villeneuve
Foto: XPB
Jacques Villeneuve
© XPB

«Wir wissen heute nicht, was genau uns da erwartet. Genau das ist der Punkt. Das könnte grossartig werden, es könnte aber auch ein Reinfall werden. Hoffen wir, dass es fabelhaft wird. Wir sprechen hier von einer markanten Umstellung. Das wird die Herangehensweise der Fahrer und Teams an den Rennsport grundlegend verändern. Nicht jeder Fahrer wird sich dem gut anpassen, nicht jedes Team wird da alles richtig machen.»

«Nächste Saison ist wirklich alles offen. Und das finde ich an den neuen Regeln so spannend. Wir wissen echt nicht, was uns erwartet. Dieses Jahr war uns früh klar, dass der McLaren schnell sein würde. Das war also keine Überraschung. Nächste Saison ist alles möglich. Fast jedem Team kann da ein Volltreffer gelingen. Wahnsinn!»

Dann spricht der 54-jährige Kanadier (11 GP-Siege) über einen Mann, der meist alles richtig macht: Max Verstappen. Villeneuve beim Portal PokerScout weiter: «Max wird mal abwarten, wie sich die Saison entwickelt. Er ist im Feld der Strippenzieher. Je nach Umständen, kann er überall hin. Jedes Team wäre dumm, einen solchen Fahrer nicht zu verpflichten.»

«Max hat gezeigt, warum er zu den ganz Grossen des Sports gehört, auf einer Stufe mit Senna, Prost und all den anderen Legenden. Er gibt einfach nie auf. Er ist unerbittlich. Er ist ein Racer durch und durch, mit voller Leidenschaft – genau so einen wollen die Fans sehen. So sollen Champions sein. Er hat das Talent, sieben oder gar acht Weltmeisterschaften zu gewinnen, und er wird sie sich holen, wenn sich ihm dazu die Chance bietet. Da bin ich mir ganz sicher.»

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Lando Norris

Lando Norris

423

2

Max Verstappen

Max Verstappen

421

3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

410

4

George Russell

George Russell

319

5

Charles Leclerc

Charles Leclerc

242

6

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

156

7

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

150

8

Alexander Albon

Alexander Albon

73

9

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

64

10

Fernando Alonso

Fernando Alonso

56

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  3. Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18. - 20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

