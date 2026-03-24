Japan-GP in Suzuka: Live-Ticker, TV-Programm, so wird das Wetter

Der Japan-GP im TV Freitag, 27. März 03.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training 03.30: Erstes Training 05.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs 06.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training 06.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training 07.00: Zweites Training 08.30: Sky Sport F1 – GP Confidential 09.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 10.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung 12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential 13.15: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 15.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs 16.00: Sky Sport F1 – GP Confidential 16.45: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung 22.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung 23.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung Samstag, 28. März 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training 03.30: Drittes Training 06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential 06.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying 06.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying 07.00: Qualifying 08.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying 09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 11.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung 11.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt 12.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt 12.15: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung 14.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 17.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung 21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung Sonntag, 29. März 05.30: ServusTV – Vorberichte zum Rennen 06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen 06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen 06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen 07.00: Grosser Preis von Japan 08.40: ServusTV – Analysen und Interviews 08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews 09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen 10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook 11.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung 11.05: ServusTV – Rennen Wiederholung 12.00: ORF 1 – Rennen Wiederholung 13.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook 13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt 14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung) 14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung 16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung) 17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen 18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook 18.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt