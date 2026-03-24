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Japan-GP in Suzuka: Live-Ticker, TV-Programm, so wird das Wetter
Am 29. März findet der Grosse Preis von Japan statt, als dritter WM-Lauf der Saison 2026. Die Fahrer beobachten das Wetter mit Argwohn – denn am Meer können sich die Verhältnisse schnell ändern.
Formel 1
Beim Grossen Preis von Japan 2025Beim Grossen Preis von Japan 2025Foto: XPB
Beim Grossen Preis von Japan 2025© XPB
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Der Suzuka Circuit verzeiht keine Fehler. Und auf nasser Bahn wird alles noch schwieriger. Die vor ein paar Jahren verbesserte Drainage erwies sich als mässig erfolgreich, noch immer laufen Bäche über die Strasse, wenn es über der Traditionsrennstrecke schüttet, daher jedes Jahr die bange Frage – was macht das Wetter?
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Antwort: Die Formel 1 könnte Glück haben – Regen am Mittwoch und Donnerstag, dann aber Veränderung zu mehrheitlich freundlichem Wetter. Jedoch verändern sich die Verhältnisse schnell so nahe am Meer, für Samstag schliessen die Meteorologen einige Schauer nicht aus. Aus heutiger Sicht bleibt der Renntag trocken, aber dann naht eine Schlechtwetterzone. Es wäre nicht das erste Mal, dass die ein wenig früher eintrifft als erwartet.
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Suzuka: Immer wieder Wetterkapriolen Was haben wir in Suzuka nicht alles für Wetterkapriolen erlebt! Etwas 2019, als Wirbelsturm Hagibis das Programm auf den Kopf stellte: Am Samstag konnte überhaupt nicht gefahren werden in Suzuka, das dritte Training wurde kurzerhand gestrichen, die Qualifikation fand am Sonntagmorgen vor dem Rennen statt.
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Wirbelstürme werden in Asien durchnummeriert, jedes Jahr fangen sie wieder mit der Nummer 1 an. 2014 war es Nummer 18, der Unheil brachte, und Phanfone (wie der Sturm ausserhalb Japans genannt wurde) holte sich über dem Meer viel Kraft. Es wurde damals erwogen, das Rennen vorzuziehen, um den heftigsten Niederschlägen der Taifun-Ausläufer zu entgehen, aber das wurde wegen der gebuchten Satelliten-Zeiten verworfen.
Der Rest ist bekannt: Eine Verkettung von Faktoren führt zum schweren Unfall des Franzosen Jules Bianchi, im Sommer 2015 verstarb der Ferrari-Nachwuchspilot in Nizza, ohne das Bewusstsein wiedererlangt zu haben. Als eine Konsequenz der Tragödie wurde die virtuelle Safety Car-Phase eingeführt.
2010 fiel der Regen so stark, dass das Abschlusstraining von Suzuka gar nicht erst aufgenommen werden kann. Die Teams vertreiben sich die Zeit mit Schiffchenbauen, die sich auf der abschüssigen Boxengasse treiben lassen. Die Qualifikation muss am Sonntagmorgen gefahren werden. Und es kommen auch Erinnerungen an Ma-On zurück, jenen Sturm von 2004, der ebenfalls alles lahmlegte. Der Grand-Prix-Tross wurde angewiesen, am Samstag in den Hotels zu bleiben und nicht zur Rennstrecke zu kommen (nicht alle hielten sich daran), keiner wusste, welche Schäden es an der Strecke geben würde. Die Rennställe machten an der Rennbahn alle Schotten dicht, so gut es eben ging.
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Das Gebiet um Suzuka hatte Glück, die Schäden hielten sich in Grenzen (in Tokio hingegen richtete Ma-On erhebliches Unheil an). Auch damals wurden am Sonntag Abschlusstraining und Rennen in einem Rutsch gefahren. Ob auf nasser oder trockener Bahn: Wir halten Sie mit unserem beliebten Live-Ticker auf dem Laufenden, und natürlich haben wir für Sie auch die wichtigsten Termine der Fernsehsender zusammengefasst.
  • Der Japan-GP im TV
  • Freitag, 27. März
  • 03.00: Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsport-Spezial
  • 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training
  • 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung Erstes Training
  • 03.30: Erstes Training
  • 05.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs
  • 06.45: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training
  • 06.45: ServusTV – Beginn Berichterstattung Zweites Training
  • 07.00: Zweites Training
  • 08.30: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 09.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 10.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • 12.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 13.15: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 15.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz der Teamchefs
  • 16.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 16.45: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • 22.00: Sky Sport F1 – Erstes freies Training Wiederholung
  • 23.30: Sky Sport F1 – Zweites freies Training Wiederholung
  • Samstag, 28. März
  • 03.15: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung drittes Training
  • 03.15: ServusTV – Beginn Berichterstattung drittes Training
  • 03.30: Drittes Training
  • 06.00: Sky Sport F1 – GP Confidential
  • 06.30: Sky Sport F1 –Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 06.55: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying
  • 07.00: Qualifying
  • 08.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach Qualifying
  • 09.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 11.00: Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying Wiederholung
  • 11.30: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
  • 12.00: Sky Sport F1 – Qualifying kompakt
  • 12.15: Sky Sport F1 – Drittes freies Training Wiederholung
  • 14.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 17.30: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • 21.00: Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung
  • Sonntag, 29. März
  • 05.30: ServusTV – Vorberichte zum Rennen
  • 06.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen
  • 06.45: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 06.55: Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 06.55: ServusTV – Beginn Berichterstattung Rennen
  • 07.00: Grosser Preis von Japan
  • 08.40: ServusTV – Analysen und Interviews
  • 08.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews
  • 09.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen
  • 10.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 11.00: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
  • 11.05: ServusTV – Rennen Wiederholung
  • 12.00: ORF 1 – Rennen Wiederholung
  • 13.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 13.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt
  • 14.00: Sky Sport F1 – Vorberichte zum Rennen (Wiederholung)
  • 14.55: Sky Sport F1 – Rennen Wiederholung
  • 16.45: Sky Sport F1 – Analysen und Interviews (Wiederholung)
  • 17.30: Sky Sport F1 – Pressekonferenz nach dem Rennen
  • 18.00: Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
  • 18.30: Sky Sport F1 – Rennen kompakt
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