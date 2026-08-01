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Jean Alesi über Ferrari-Star Charles Leclerc: «Tut sich schwerer denn je»

Charles Leclerc hat in diesem Jahr zwar schon einen GP-Sieg einfahren können und war zuletzt nicht schlecht unterwegs. Dennoch glaubt Jean Alesi: Der Monegasse hatte noch nie so viele Schwierigkeiten.

Formel 1

Alesi ist überzeugt: Charles Leclerc fühlt sich im Ferrari noch nicht wohl
Alesi ist überzeugt: Charles Leclerc fühlt sich im Ferrari noch nicht wohl
Foto: Moy / XPB Images
Alesi ist überzeugt: Charles Leclerc fühlt sich im Ferrari noch nicht wohl
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Charles Leclerc verabschiedete sich als WM-Vierter in die Sommerpause der Formel 1. Der Monegasse hat es in den ersten elf Rennwochenenden der aktuellen Saison vier Mal aufs Podest geschafft: Beim Saisonauftakt in Melbourne und beim dritten Kräftemessen in Japan schaffte er es jeweils als Dritter über die Ziellinie.

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Ausgerechnet im Heimrennen seines Teamkollegen Lewis Hamilton auf dem altehrwürdigen Silverstone Circuit konnte er sich den ersten GP-Triumph in diesem Jahr sichern. Auch beim darauffolgenden Rennen auf dem anspruchsvollen Circuit de Spa-Francorchamps durfte er vom Podest strahlen, den Sieg musste er WM-Leader Kimi Antonelli überlassen, er selbst kam als Zweiter über die Ziellinie.

Das jüngste Rennen auf dem Hungaroring beendete er als Vierter, nachdem sein Teamkollege Hamilton durch eine 5-sec-Zeitstrafe auf Platz 5 zurückgefallen war. Diese hatte der siebenfache Weltmeister für das Überschreiten des Tempolimits in der Boxengasse kassiert.

Im Artikel erwähnt

Jean Alesi ist sich sicher: Leclerc hat noch nicht das richtige Gefühl gefunden

Leclerc fordert von seinem Team, das Auto stetig weiterzuentwickeln. Er übt sich aber auch in Selbstkritik. So verwies er nach dem Rennen in Ungarn auf seinen schwachen Start, den er aus der ersten Reihe auf gebrauchten weichen Reifen hingelegt hatte.

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Jean Alesi glaubt jedoch, dass das Problem viel tiefer liegt. Der 62-Jährige aus Avignon schreibt in seiner Analyse im «Corriere della Sera»: «Leclerc tut sich schwerer denn je, ich glaube nicht, dass er das richtige Gefühl für das Auto hat, und ich hoffe, dass er seine Probleme lösen kann.»

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