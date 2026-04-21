Jean Alesi zum Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Das war einfach nicht richtig»
Der langjährige Ferrari-Fahrer Jean Alesi (61) sagt, was der den Italienern in dieser GP-Saison 2026 alles zutraut und warum er nicht damit einverstanden ist, wie Lewis Hamilton behandelt wurde.
Die Tifosi träumen vom Formel-1-WM-Titel. Wieder einmal. Sie träumen davon seit Kimi Räikkönen 2007 und dem Konstrukteurs-WM-Titel von Ferrari 2008.
Um in diesem Jahr Weltmeister zu werden, dazu muss Ferrari zunächst mal an Leader Mercedes vorbei. Der Franzose Jean Alesi (61), von 1991 bis 1995 bei Ferrari, ist davon überzeugt, dass die Italiener das schaffen können.
Der 201-fache GP-Teilnehmer Alesi (Sieger des Kanada-GP 1995 und WM-Vierter 1996/1997) sagt bei den Kollegen von racingnews365: «Ferrari hat einen guten Saisonstart gezeigt, aber nun wird sich alles um die Entwicklung drehen. Das ist eine lange WM. Ferrari entwickelt besser als die meisten Rennställe, aber nicht ganz so gut wie Mercedes.»
«Zudem muss sich Ferrari mit McLaren herumschlagen, die den gleichen Motor einsetzen wie die Werksmannschaft von Mercedes. Und McLaren hat die letzten zwei Konstrukteurs-WM-Titel gewonnen. Also wird dieser Rüstungswettlauf ein hartes Stück Arbeit. Wir wollten auch Red Bull Racing nicht ausser Acht lassen. Sie haben Max Verstappen – und Max ist eben Max.»
Was Alesi in Sachen Ferrari ärgert: «Lewis Hamilton hat im vergangenen Jahr sehr viel Kritik einstecken müssen, vor allem seitens der italienischen Presse, und das war einfach nicht richtig. Wir haben bei den ersten Rennen 2026 gesehen, dass Hamilton in Sachen Speed absolut auf der Höhe ist.»
«Ich erkenne in Hamilton das gleiche Feuer wir früher, und seine Leistungen sprechen für sich. Er ist offenbar angestachelt davon, Teil eines grossen Projektes zu sein.»
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