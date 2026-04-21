Jean Alesi zum Ferrari-Star Lewis Hamilton: «Das war einfach nicht richtig»

Die Tifosi träumen vom Formel-1-WM-Titel. Wieder einmal. Sie träumen davon seit Kimi Räikkönen 2007 und dem Konstrukteurs-WM-Titel von Ferrari 2008.

Werbung

Werbung

Um in diesem Jahr Weltmeister zu werden, dazu muss Ferrari zunächst mal an Leader Mercedes vorbei. Der Franzose Jean Alesi (61), von 1991 bis 1995 bei Ferrari, ist davon überzeugt, dass die Italiener das schaffen können.

Der 201-fache GP-Teilnehmer Alesi (Sieger des Kanada-GP 1995 und WM-Vierter 1996/1997) sagt bei den Kollegen von racingnews365: «Ferrari hat einen guten Saisonstart gezeigt, aber nun wird sich alles um die Entwicklung drehen. Das ist eine lange WM. Ferrari entwickelt besser als die meisten Rennställe, aber nicht ganz so gut wie Mercedes.»

Jean Alesi Foto: XPB Jean Alesi © XPB

Werbung

Werbung

«Zudem muss sich Ferrari mit McLaren herumschlagen, die den gleichen Motor einsetzen wie die Werksmannschaft von Mercedes. Und McLaren hat die letzten zwei Konstrukteurs-WM-Titel gewonnen. Also wird dieser Rüstungswettlauf ein hartes Stück Arbeit. Wir wollten auch Red Bull Racing nicht ausser Acht lassen. Sie haben Max Verstappen – und Max ist eben Max.»

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Was Alesi in Sachen Ferrari ärgert: «Lewis Hamilton hat im vergangenen Jahr sehr viel Kritik einstecken müssen, vor allem seitens der italienischen Presse, und das war einfach nicht richtig. Wir haben bei den ersten Rennen 2026 gesehen, dass Hamilton in Sachen Speed absolut auf der Höhe ist.»