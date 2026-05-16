Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Jenson Button über die mentale Herausforderung: Mehr Niederlagen als Siege

Die GP-Stars sind sich einig: Ein Sieg in der Formel 1 ist etwas ganz Besonderes – und gemessen an der Anzahl an GP-Einsätzen auch eine Seltenheit. Das ist mental herausfordernd, betont Jenson Button.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Jenson Button weiss: Die Formel-1-Stars werden auch mental gefordert
Jenson Button weiss: Die Formel-1-Stars werden auch mental gefordert
Foto: Rew / XPB Images
Jenson Button weiss: Die Formel-1-Stars werden auch mental gefordert
© Rew / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Dass die Formel-1-Stars körperlich topfit sein müssen, ist bekannt und spiegelt sich auch in den harten Trainingsplänen der GP-Piloten, die Spitzenleistungen erbringen müssen – je nach Austragungsort bei heissen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Aber auch mental müssen die Fahrer in Form sein, denn die Vierrad-Königsklasse bringt eine besondere Herausforderung mit sich, wie Jenson Button betont hat.

Werbung

Werbung

Im Podcast «Beyond The Grid» spricht der Weltmeister von 2009 über die Schwierigkeit, mit vielen Niederlagen und wenigen Siegen klarkommen zu müssen. Der Brite schaffte es am 6. August 2006 zum ersten Mal als Erster über die Ziellinie. Auf dem Hungaroring erkämpfte er sich nach 113 Formel-1-Einsätzen den ersten seiner insgesamt 15 GP-Siege. Bei 306 GP-Starts in 18 Jahren ergibt das eine Sieg-Quote von 4,9 Prozent.

Kein Wunder, sagt Button zum Thema: «Du hast mehr Niederlagen als Siege. Ich sprach im vergangenen Jahr mit Tennis-Ass Roger Federer über die mentale Herausforderung im Sport, und er sagte: 'Man darf nicht vergessen, ich bin der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, und ich habe 75 Prozent meiner Matches verloren, und das ist ein grossartiger Rekord.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«In der Formel 1 habe ich 300 Grands Prix bestritten und ich habe 15 davon gewonnen. Das bedeutet, dass ich in 285 Rennen nicht als Erster ins Ziel gekommen bin», rechnet der 46-Jährige vor (es waren insgesamt 306 Starts, Anm.). Und er verweist auf seinen Landsmann, Rekord-GP-Sieger Lewis Hamilton, der mit 105 GP-Triumphen in 384 GP-Einsätzen auf eine Sieg-Quote von 27,34 Prozent kommt. «Was er erreicht hat, ist aussergewöhnlich, aber auch er hat mehr Rennen verloren als gewonnen. Und das macht jeden Sport mental schwierig», sagt er über den siebenfachen Weltmeister.

Werbung

Werbung

Die höchste Sieg-Quote in der Formel 1 hat der unverwechselbare Argentinier Juan Manuel Fangio erzielt. Der fünffache Champion krönte 24 seiner 51 GP-Einsätze mit einem Sieg und triumphierte damit bei 47,06 Prozent aller Formel-1-Rennen, die er bestritten hat.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

100

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

80

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

59

4

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

51

5

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

51

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

43

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

26

8

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

9

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

16

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  4. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  5. Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien