Jenson Button über die mentale Herausforderung: Mehr Niederlagen als Siege

Dass die Formel-1-Stars körperlich topfit sein müssen, ist bekannt und spiegelt sich auch in den harten Trainingsplänen der GP-Piloten, die Spitzenleistungen erbringen müssen – je nach Austragungsort bei heissen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit. Aber auch mental müssen die Fahrer in Form sein, denn die Vierrad-Königsklasse bringt eine besondere Herausforderung mit sich, wie Jenson Button betont hat.

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Im Podcast «Beyond The Grid» spricht der Weltmeister von 2009 über die Schwierigkeit, mit vielen Niederlagen und wenigen Siegen klarkommen zu müssen. Der Brite schaffte es am 6. August 2006 zum ersten Mal als Erster über die Ziellinie. Auf dem Hungaroring erkämpfte er sich nach 113 Formel-1-Einsätzen den ersten seiner insgesamt 15 GP-Siege. Bei 306 GP-Starts in 18 Jahren ergibt das eine Sieg-Quote von 4,9 Prozent.

Kein Wunder, sagt Button zum Thema: «Du hast mehr Niederlagen als Siege. Ich sprach im vergangenen Jahr mit Tennis-Ass Roger Federer über die mentale Herausforderung im Sport, und er sagte: 'Man darf nicht vergessen, ich bin der erfolgreichste Tennisspieler aller Zeiten, und ich habe 75 Prozent meiner Matches verloren, und das ist ein grossartiger Rekord.»

«In der Formel 1 habe ich 300 Grands Prix bestritten und ich habe 15 davon gewonnen. Das bedeutet, dass ich in 285 Rennen nicht als Erster ins Ziel gekommen bin», rechnet der 46-Jährige vor (es waren insgesamt 306 Starts, Anm.). Und er verweist auf seinen Landsmann, Rekord-GP-Sieger Lewis Hamilton, der mit 105 GP-Triumphen in 384 GP-Einsätzen auf eine Sieg-Quote von 27,34 Prozent kommt. «Was er erreicht hat, ist aussergewöhnlich, aber auch er hat mehr Rennen verloren als gewonnen. Und das macht jeden Sport mental schwierig», sagt er über den siebenfachen Weltmeister.

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Die höchste Sieg-Quote in der Formel 1 hat der unverwechselbare Argentinier Juan Manuel Fangio erzielt. Der fünffache Champion krönte 24 seiner 51 GP-Einsätze mit einem Sieg und triumphierte damit bei 47,06 Prozent aller Formel-1-Rennen, die er bestritten hat.