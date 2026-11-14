Jenson Button über Fernando Alonso: «Ich weiss nicht, wie er das macht»

Beim jüngsten Formel-1-Wochenende in Brasilien wurde viel über den Meilenstein gesprochen, den Ferrari-Star Lewis Hamilton erreicht hat. Der siebenfache Weltmeister bestritt seinen 400. GP-Einsatz – und schaffte damit etwas, was vor ihm nur einem Gegner gelungen ist: Fernando Alonso absolvierte seine 400. GP-Teilnahme bereits 2024 in Katar, in Interlagos nahm er in diesem Jahr bereits zum 445. Mal an einem Formel-1-Grand-Prix teil.

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Der unermüdliche Ausnahmekönner aus dem Aston Martin Team wird auch die 450er-Marke knacken, denn Ende September bestätigte sein Rennstall die Vertragsverlängerung mit dem Champion von 2005 und 2006. Alonso bleibt damit den Grünen treu, obwohl sie sich – zusammen mit Motorenpartner Honda – derzeit besonders schwer tun.

Beispielloser Einsatz von Fernando Alonso

Das Durchhaltevermögen des 45-Jährigen erstaunt auch gestandene Formel-1-Ikonen wie Jenson Button. Der Weltmeister von 2009, der mittlerweile als TV-Experte und Aston-Martin-Botschafter im Fahrerlager der Königsklasse unterwegs ist, gestand im Gespräch mit «Formula1.com»: «Ich weiss nicht wie er das macht. Wirklich nicht!»

«Er lebt für das Rennfahren und die Formel 1. Und wenn er nicht in einem GP-Renner sitzt, dann gibt er im Kart oder in einem Ex-DTM-Auto Gas. Er fährt immer irgendetwas, und das ist seine Leidenschaft. Er liebt es auch auf, unbefestigten Pisten zu fahren, und eigentlich fährt er ständig irgendeinen Renner, das muss man ihm lassen», fuhr der Brite, der 2015 und 2016 an der Seite von Alonso für McLaren auf Punktejagd ging, fort.

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Er selbst sei müde gewesen, und deshalb habe er seinen Rennfahrer-Helm an den Nagel gehängt, erzählte Button. «Für mich war es grossartig, mich aus der Formel 1 zurückzuziehen, um andere Dinge zu tun. Ausserdem habe ich noch andere Ziele im Leben, aber sein Einsatz für den Motorsport ist unbestreitbar und meiner Meinung nach beispiellos», fügte er mit Blick auf die Entschlossenheit seines früheren Teamkollegen an.