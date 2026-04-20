Warum Jenson Button nicht an ein Verstappen-Sabbatical glaubt
Nimmt sich Max Verstappen ein Jahr Auszeit von der Formel 1? Hört er etwa ganz auf? Aussagen des viermaligen Weltmeisters lassen aufhorchen. Ex-Pilot Jenson Button hat eine klare Meinung.
Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen spricht seit Einführung des neuen Reglements in der Formel 1 immer wieder darüber, dass ihm das Fahren mit dem neuen Regelwerk keine Freude bereitet, und sorgt für Aufsehen mit Aussagen, dass er so seine Zukunft nicht mehr in der Rennserie sehen würde. Zu viel Energiemanagement, zu wenig Vollgas.
Ist es mehr ein Kokettieren? Will er seinem Team oder den Regelhütern von der FIA Druck machen, das Auto zu verbessern bzw. das Regelwerk anzupassen? Oder beides? Oder spielt der viermalige Weltmeister wirklich mit dem Gedanken an eine Auszeit oder gar ein Karriereende?
Verstappen auf dem Nürburgring unterwegs
Am Wochenende, an dem eigentlich der GP von Saudi-Arabien stattgefunden hätte, fuhr Max Verstappen ein Qualifier-Wochenende für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, an dem er im Mai teilnimmt. Schon im Vorjahr hatte sich das ein Hobby neben der Formel 1 herauskristallisiert, Verstappen hatte seine Nordschleife-Lizenz gemacht. In diesem Frühjahr schreitet er zur Tat und hat dafür wegen der zwei Rennabsagen mehr Zeit als ursprünglich gedacht.
Verstappens Nebenprojekt und seine Zukunft in der Formel 1 sind ein großes Thema. Die Kollegen vom britischen Sky sprachen in Goodwood mit Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button über den Niederländer.
Button: Verstappen nicht der Typ für Sabbatical
Der Weltmeister von 2009 sagt: «Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass er der Typ ist, der sich ein Sabbatical nehmen würde. Für mich gilt: Entweder er fährt Rennen oder er fährt keine. Wenn er aufhören will, wird er sich etwas anderes suchen, das ihm ebenfalls Spaß macht.» Mit dem Nürburgring scheint er das auch schon gefunden zu haben – könnte dort aber natürlich auch weiterhin neben der Formel 1 fahren.
Keine Auszeit und dann Comeback, glaubt Button
Button: «Ich glaube also, dass dies seine letzte Karriereabschnitt in der Formel 1 sein wird. Ich persönlich glaube nicht, dass er sich ein Jahr Auszeit nehmen und dann zurückkommen wird. Ich glaube einfach nicht, dass das der Max ist, den ich kennengelernt habe.» Ganz oder gar nicht also. Fernando Alonso war in dieser Art vorgegangen, fuhr IndyCar und WEC und kam dann in die Formel 1 zurück. Bei Verstappen hält Button sowas offenbar aber nicht für wahrscheinlich.
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