Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Warum Jenson Button nicht an ein Verstappen-Sabbatical glaubt

Nimmt sich Max Verstappen ein Jahr Auszeit von der Formel 1? Hört er etwa ganz auf? Aussagen des viermaligen Weltmeisters lassen aufhorchen. Ex-Pilot Jenson Button hat eine klare Meinung.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Ex-Pilot und 2009er-Weltmeister Jenson Button
Ex-Pilot und 2009er-Weltmeister Jenson Button
Foto: XPB
Ex-Pilot und 2009er-Weltmeister Jenson Button
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen spricht seit Einführung des neuen Reglements in der Formel 1 immer wieder darüber, dass ihm das Fahren mit dem neuen Regelwerk keine Freude bereitet, und sorgt für Aufsehen mit Aussagen, dass er so seine Zukunft nicht mehr in der Rennserie sehen würde. Zu viel Energiemanagement, zu wenig Vollgas.

Werbung

Werbung

Ist es mehr ein Kokettieren? Will er seinem Team oder den Regelhütern von der FIA Druck machen, das Auto zu verbessern bzw. das Regelwerk anzupassen? Oder beides? Oder spielt der viermalige Weltmeister wirklich mit dem Gedanken an eine Auszeit oder gar ein Karriereende?

Verstappen auf dem Nürburgring unterwegs

Am Wochenende, an dem eigentlich der GP von Saudi-Arabien stattgefunden hätte, fuhr Max Verstappen ein Qualifier-Wochenende für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, an dem er im Mai teilnimmt. Schon im Vorjahr hatte sich das ein Hobby neben der Formel 1 herauskristallisiert, Verstappen hatte seine Nordschleife-Lizenz gemacht. In diesem Frühjahr schreitet er zur Tat und hat dafür wegen der zwei Rennabsagen mehr Zeit als ursprünglich gedacht.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Verstappens Nebenprojekt und seine Zukunft in der Formel 1 sind ein großes Thema. Die Kollegen vom britischen Sky sprachen in Goodwood mit Ex-Formel-1-Pilot Jenson Button über den Niederländer.

Werbung

Werbung

Button: Verstappen nicht der Typ für Sabbatical

Der Weltmeister von 2009 sagt: «Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass er der Typ ist, der sich ein Sabbatical nehmen würde. Für mich gilt: Entweder er fährt Rennen oder er fährt keine. Wenn er aufhören will, wird er sich etwas anderes suchen, das ihm ebenfalls Spaß macht.» Mit dem Nürburgring scheint er das auch schon gefunden zu haben – könnte dort aber natürlich auch weiterhin neben der Formel 1 fahren.

Keine Auszeit und dann Comeback, glaubt Button

Button: «Ich glaube also, dass dies seine letzte Karriereabschnitt in der Formel 1 sein wird. Ich persönlich glaube nicht, dass er sich ein Jahr Auszeit nehmen und dann zurückkommen wird. Ich glaube einfach nicht, dass das der Max ist, den ich kennengelernt habe.» Ganz oder gar nicht also. Fernando Alonso war in dieser Art vorgegangen, fuhr IndyCar und WEC und kam dann in die Formel 1 zurück. Bei Verstappen hält Button sowas offenbar aber nicht für wahrscheinlich.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

72

2

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

3

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

49

4

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

41

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

25

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

21

7

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

MoneyGram Haas F1 Team

17

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

15

9

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

12

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

10

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Miami Grand Prix

    Miami International Autodrome, USA
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  4. Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  5. Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien