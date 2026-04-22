Jenson Button zum Mercedes-Duell: Russell schlägt gegen Antonelli zurück

Mercedes-Teenager Kimi Antonelli war bei den WM-Läufen von China und Japan nicht zu schlagen: zwei Mal Start von der Pole-Position, zwei Siege, damit George Russell die WM-Führung abgenommen. Wie geht das nun in Miami weiter?

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Der Engländer Jenson Button (46), Formel-1-Weltmeister von 2009, glaubt an eine starke Reaktion von George Russell, wie er gegenüber Sky Sports. F1 sagt: «Das kann Russell nicht beunruhigen. Wer weiss ganz genau, was er kann. Und er weiss, wie er weitermachen muss.»

Der 15-fache GP-Sieger Button weiter: «Wenn man sich die beiden Rennen in Asien anguckt, so erkennt man schnell, dass Russell ziemlich viel Pech gehabt hat. Er ist lange genug in der Branche, um zu wissen – das kann passieren, und das Blatt wird sich wieder werden. Schon in Florida kann es zwischen den beiden Mercedes-Fahrern umgekehrt laufen.»

«Ich finde dieses Duell der zwei Mercedes-Fahrer überaus prickelnd. Hier der junge Italiener, da der erfahrene Brite. Keiner sollte George unterschätzen, der ist ein echtes Kraftpaket. Ich bin ein grosser Fan von Russell.»

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