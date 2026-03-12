Weiter zum Inhalt
Johnny Herbert: Ferrari? Hamilton-Kritik korrekt, aus Fehler nichts gelernt

Hätte Ferrari den Australien-GP gewinnen können? Noch immer gibt die Strategie der Italiener zu reden. GP-Sieger Johnny Herbert (61) kann verstehen, wieso Lewis Hamilton nicht einverstanden war.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc gegen George Russell in Australien, hinten Lewis Hamilton
Charles Leclerc gegen George Russell in Australien, hinten Lewis Hamilton
Foto: XPB
Charles Leclerc gegen George Russell in Australien, hinten Lewis Hamilton
© XPB

Hat Ferrari beim WM-Auftakt in Melbourne den Sieg verschenkt? Unverständnis im Fahrerlager, als die Italiener bei einer frühen virtuellen Safety Car-Phase kein Auto an die Box brachten.

Später meinte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur, unterm Strich sei Mercedes zu stark gewesen, um sie in Australien zu bügeln, aber der nagende Verdacht bleibt bei vielen Tifosi: Da wäre für Ferrari mehr drin gewesen.

Der dreifache GP-Sieger Johnny Herbert sagt beim Portal Snabbare: «Es ist eigentlich recht einfach – bei 90 Prozent aller Fälle, wenn es eine Safety Car-Phase gibt, ob virtuell oder komplett, bringst du deine Autos zum Reifenwechsel, sobald die Boxengasse geöffnet ist – weil alle Anderen dann mit reduzierter Geschwindigkeit fahren. Tust du das nicht, schenkst du bei einer virtuellen Safety Car-Phase 15 Sekunden her.»

Herbert: «Dann war Ferrari erledigt»

«Ab diesem Zeitpunkt war Ferrari de facto erledigt. Lewis Hamilton sagte völlig korrekt am Funk: ‘Wir hätten das aufteilen können. Warum haben wir die Strategie nicht geteilt?‘»

GP-Sieger Johnny Herbert
GP-Sieger Johnny Herbert
Foto: XPB
GP-Sieger Johnny Herbert
© XPB

«Das war eine fürchterliche Entscheidung von Ferrari. Wieder einmal. Sie scheinen einfach nicht in der Lage zu sein, sich im Rennen auf die jeweilige neue Situation einzustellen, was wir hingegen bei Red Bull Racing und Mercedes ständig erleben. Sie stellen das Vorgehen nach Bedarf um.»

Dennoch gibt es von Herbert (WM-Vierter 1994) auch Lob: «Ihr gutes Renntempo ist derzeit wahrscheinlich der Schlüssel. Sie haben ein Auto, das sehr konkurrenzfähig gegen George war, wie wir in den allerersten Runden gesehen haben, und später konnten wir beobachten, dass Lewis einige schnelle Zeiten fahren konnte.»

«Sie haben wir wirklich gutes Rennauto. In der Qualifikation sah es anders aus. Da war der Abstand ziemlich gross. Das könnte sich in China ändern. Aber sie haben auf jeden Fall eine riesige Chance, Mercedes unter Druck zu setzen. Das Auto scheint Potenzial zu haben.»

«Es ist immer interessant, den Fahrern zuzuhören. Wir wussten, dass Lewis sich im letzten Jahr nicht besonders wohlgefühlt hat. Gleich in Australien schien er in einer viel besseren Verfassung zu sein. Das hat sich auch auf der Rennstrecke gezeigt. George und Mercedes müssen definitiv über die Schulter blicken, Ferrari ist eine echte Bedrohung.»

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. Startaufstellung

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

58

1:23:06,801

1:22,670

25

02

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

58

+2,974

1:22,417

18

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

58

+15,519

1:22,579

15

04

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

58

+16,144

1:22,423

12

05

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

58

+51,741

1:22,358

10

06

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

58

+54,617

1:22,091

8

07

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

MoneyGram Haas F1 Team

87

57

+1 Runde

1:24,020

6

08

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Placeholder - Racer

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

57

+1 Runde

1:24,182

4

09

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

57

+1 Runde

1:23,257

2

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

57

+1 Runde

1:24,486

1

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  • Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  4. Japanese Grand Prix

    Suzuka International Racing Course, Japan
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  5. Bahrain Grand Prix

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    10.–12.04.2026
    Zum Event

