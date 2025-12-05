Jonathan Wheatley über Verstappen: «Ruhig und gelassen»
Der frühere Red Bull Racing-Sportchef und heutige Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley kennt Max Verstappen aus gemeinsamen Zeiten. Der Brite spricht über die WM-Chancen des Titelverteidigers.
Bevor Jonathan Wheatley beim Sauber-Team das Zepter als Teamchef übernommen hat, stand er jahrzehntelang in Diensten von Red Bull Racing. Zuletzt war er als Sportchef im Team von Milton Keynes tätig. Entsprechend gut kennt er Max Verstappen, der am Sonntag in Abu Dhabi die Chance hat, seinen WM-Titel zum vierten Mal in Folge erfolgreich zu verteidigen.
Über den Ausnahmekönner sagt Wheatley: «Ich denke, das ist nicht sein erstes Mal, er kennt diese Situation. Er ist ruhig und gelassen – und ich denke, das überträgt sich auf das gesamte Team. Und wenn alle im Team cool bleiben – angefangen beim Fahrer, dann gewinnt die ganze Mannschaft dadurch an Selbstvertrauen.»
«Wir träumen davon, in dieser Situation zu sein. Und ich finde es toll, dass sich zwei meiner Freunde in diesem Jahr in dieser Lage befinden, denn man kann sein ganzes Leben lang darauf hinarbeiten, das zu schaffen. Und das Tolle an Max ist, dass er es schon erlebt hat», schwärmte der Brite.
Vor dem ersten Titelgewinn in der Saison 2021 sei der 70-fache GP-Pilot «ein anderer Max» gewesen, erinnert sich der 58-Jährige. Er schildert: «Er strahlte einen gewissen Hunger aus. Die gesamte Saison war von einer besonderen Energie geprägt. Es gab alles, was man sich von einer Formel-1-WM wünschen kann – grossartige Rivalitäten, Kollisionen auf der Strecke und was man sonst noch so erwartet.»
«Hier erreichte das Ganze dann seinen Höhepunkt, und ich denke ... Am Sonntag erwartet uns ein weiteres Highlight. Ich bin so aufgeregt. Ich denke, für den Sport ist es eine tolle neue Story, dass drei grossartige Fahrer um die WM-Krone kämpfen, und ich hoffe, dass ich ein wenig Zeit habe, um das ebenso zu geniessen wie unser eigenes Rennen am Sonntag», ergänzte Wheatley.
