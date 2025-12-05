Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Jonathan Wheatley über Verstappen: «Ruhig und gelassen»

Der frühere Red Bull Racing-Sportchef und heutige Sauber-Teamchef Jonathan Wheatley kennt Max Verstappen aus gemeinsamen Zeiten. Der Brite spricht über die WM-Chancen des Titelverteidigers.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Wheatley kennt Max Verstappen aus den gemeinsamen Red Bull Racing-Zeiten
Wheatley kennt Max Verstappen aus den gemeinsamen Red Bull Racing-Zeiten
Foto: Andy Hone / Getty Images
Wheatley kennt Max Verstappen aus den gemeinsamen Red Bull Racing-Zeiten
© Andy Hone / Getty Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bevor Jonathan Wheatley beim Sauber-Team das Zepter als Teamchef übernommen hat, stand er jahrzehntelang in Diensten von Red Bull Racing. Zuletzt war er als Sportchef im Team von Milton Keynes tätig. Entsprechend gut kennt er Max Verstappen, der am Sonntag in Abu Dhabi die Chance hat, seinen WM-Titel zum vierten Mal in Folge erfolgreich zu verteidigen.

Werbung

Werbung

Über den Ausnahmekönner sagt Wheatley: «Ich denke, das ist nicht sein erstes Mal, er kennt diese Situation. Er ist ruhig und gelassen – und ich denke, das überträgt sich auf das gesamte Team. Und wenn alle im Team cool bleiben – angefangen beim Fahrer, dann gewinnt die ganze Mannschaft dadurch an Selbstvertrauen.»

«Wir träumen davon, in dieser Situation zu sein. Und ich finde es toll, dass sich zwei meiner Freunde in diesem Jahr in dieser Lage befinden, denn man kann sein ganzes Leben lang darauf hinarbeiten, das zu schaffen. Und das Tolle an Max ist, dass er es schon erlebt hat», schwärmte der Brite.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Vor dem ersten Titelgewinn in der Saison 2021 sei der 70-fache GP-Pilot «ein anderer Max» gewesen, erinnert sich der 58-Jährige. Er schildert: «Er strahlte einen gewissen Hunger aus. Die gesamte Saison war von einer besonderen Energie geprägt. Es gab alles, was man sich von einer Formel-1-WM wünschen kann – grossartige Rivalitäten, Kollisionen auf der Strecke und was man sonst noch so erwartet.»

Werbung

Werbung

«Hier erreichte das Ganze dann seinen Höhepunkt, und ich denke ... Am Sonntag erwartet uns ein weiteres Highlight. Ich bin so aufgeregt. Ich denke, für den Sport ist es eine tolle neue Story, dass drei grossartige Fahrer um die WM-Krone kämpfen, und ich hoffe, dass ich ein wenig Zeit habe, um das ebenso zu geniessen wie unser eigenes Rennen am Sonntag», ergänzte Wheatley.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. WM-Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Freies Training

  6. 2. Freies Training

  7. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

01

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

1

02

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

4

03

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

04

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

05

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

06

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

14

07

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Stake F1 Team Kick Sauber

5

08

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

Esteban Ocon

Esteban Ocon

MoneyGram Haas F1 Team

31

09

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

6

10

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda

Oracle Red Bull Racing

22

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    20. - 23.11.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Qatar
    28. - 30.11.2025
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Abu Dhabi Grand Prix

    Yas Marina Circuit, UAE
    05. - 07.12.2025
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australia
    06. - 08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13. - 15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien