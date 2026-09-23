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Joshua Dürksen im Mercedes: Der beste Nachwuchs-Deutsche kommt aus Paraguay

Joshua Dürksen (22) hat seinen ersten Formel-1-Test gefahren. Der Formel-2-Fahrer mit deutschen Wurzeln ist zum ersten Paraguayaner in einem Grand Prix-Rennwagen geworden.

Formel 1

Joshua Dürksen, der erste Paraguayaner im GP-Rennwagen
Joshua Dürksen, der erste Paraguayaner im GP-Rennwagen
Foto: Mercedes
Joshua Dürksen, der erste Paraguayaner im GP-Rennwagen
© Mercedes

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Hinter Audi-Ass Nico Hülkenberg sieht es düster aus in Sachen deutscher Einsitzer-Talente. In der internationalen Formel 3 finden wir etwa vier Japaner, vier Italiener oder drei Franzosen, dazu Piloten aus China, Südkorea, Pole, Finnland, Kolumbien oder Thailand – aber keinen einzigen Deutschen. Das sagt alles über die Nachwuchsförderung in Deutschland.

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In der Formel 2 kommt der in London geborene und in Monaco lebende Deutsch-Däne Oliver Goethe nicht vom Fleck. Der erfolgreichste Deutsche, in Anführungszeichen, ist Joshua Dürksen, 22 Jahre jung, aus Paraguya. Seine Grosseltern wanderten vor dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika aus und liessen sich im Land zwischen Argentinien, Bolivien und Brasilien nieder.

Dürksen fährt 2026 seine dritte Formel-2-Saison und hat bereits acht F2-Rennen gewonnen. Der hervorragend deutsch sprechende Joshua ist nun zum ersten Paraguayaner in einem Formel-1-Auto geworden – er hat für Mercedes im Autódromo Internacional do Algarve in Portugal einen 2025er GP-Mercedes getestet.

Dürksen mit dem 2025er F1-Mercedes beim Test in Portugal
Dürksen mit dem 2025er F1-Mercedes beim Test in Portugal
Foto: Mercedes
Dürksen mit dem 2025er F1-Mercedes beim Test in Portugal
© Mercedes

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Dürksen drehte an zwei Tagen 187 Runden (rund 875 km) und schwärmte: «Diesen Tag werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Jeder junge Rennfahrer träumt davon, einen Grand Prix-Rennwagen zu fahren.»

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«Die Motorleistung, die Bremsen, die Kurven-Tempi – das ist alles auf einem komplett neuen Niveau. Ich habe jede Runde in vollen Zügen genossen.»

Der 22-Jährige erhielt von Bradley Lord, dem stellvertretenden Mercedes-Teamchef, viel Lob: «Joshua hat beim Test mustergültige Arbeit geliefert. Er spulte das Programm mit erstaunlicher Reifen, viel Professionalität und enormem Lernwillen ab. Er hat Schritt um Schritt Vertrauen aufgebaut und sehr effizient mit den Ingenieuren gearbeitet.»

Joshu Dürksen trifft die Mercedes-Mannschaft schon bald wieder: Am GP-Wochenende von Aserbaidschan fährt im Rahmenprogramm auch die Formel 2. Darüber hinaus sitzt der Paraguayaner mit deutschen Wurzeln regelmässig bei Mercedes im Rennsimulator.

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