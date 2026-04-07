Juan Pablo Montoya: «Audi sollte jetzt Christian Horner anrufen!»

George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Das kam selbst für Audi-Insider überraschend: Zwischen den WM-Läufen von China und Japan deponierte Jonathan Wheatley bei Audi, dass er seinen Job als Teamchef nicht mehr ausführen kann und nach England zurückkehren will.
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Audi-F1-Projektleiter Mattia Binotto: «Das kam aus heiterem Himmel, aber wenn jemand aus persönlichen Gründen eine solche Entscheidung trifft, dann muss man das respektieren.» Der Italiener, früher bei Ferrari Technik- und dann Teamchef, stellte an der japanischen Suzuka-Rennstrecke klar: «Wir suchen derzeit nicht nach einem Teamchef.»
Montoya: «Mattia Binotto wollte das gar nicht» Juan Pablo Montoya findet das falsch. Der 50-jährige Doppelbürger (Kolumbien/USA) hält bei TalkSport fest: «Für Binotto ist das eine ganz knifflige Situation, weil er diese Doppelbelastung als Projektleiter im Hintergrund und nun auch als Teamchef im Vordergrund vermeiden wollte.»
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Der 94-fache GP-Teilnehmer (7 Siege, WM-Dritter 2002 und 2003) weiter: «Für mich wäre es auch diesem Grund naheliegend, dass sie sehr wohl jemanden suchen für diesen Job.»
George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot.
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Und der frühere IndyCar-Champion und Indy-500-Siegert hat auch bereits eine Lösung: «Ich finde, die bräuchten nun jemanden wie Christian Horner.»
«Ich bin der Ansicht, dass viele Leute unterschätzen, was Horner bei Red Bull Racing alles geleistet hat. Schaut euch doch an, wie lange er dort Teamchef war und was er dabei alles erreicht hat. Gewiss, man kann ihn mögen oder eben nicht, aber seinen Leistungsausweis kann niemand in Frage stellen.»
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Fahrer
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Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Kimi AntonelliMercedes-AMG Petronas Formula One Team
Kimi Antonelli
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
12
53
1:28:03,403
1:32,432
25
02
Oscar PiastriMcLaren Formula 1 Team
Oscar Piastri
McLaren Formula 1 Team
81
53
+13,722
1:32,996
18
03
Charles LeclercScuderia Ferrari HP
Charles Leclerc
Scuderia Ferrari HP
16
53
+15,270
1:32,634
15
04
George RussellMercedes-AMG Petronas Formula One Team
George Russell
Mercedes-AMG Petronas Formula One Team
63
53
+15,754
1:32,549
12
05
Lando NorrisMcLaren Formula 1 Team
Lando Norris
McLaren Formula 1 Team
1
53
+23,479
1:33,208
10
06
Lewis HamiltonScuderia Ferrari HP
Lewis Hamilton
Scuderia Ferrari HP
44
53
+25,037
1:32,777
8
07
Pierre GaslyBWT Alpine Formula One Team
Pierre Gasly
BWT Alpine Formula One Team
10
53
+32,340
1:33,691
6
08
Max VerstappenOracle Red Bull Racing
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
3
53
+32,677
1:33,552
4
09
Liam LawsonVisa Cash App Racing Bulls Formula One Team