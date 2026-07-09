Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Juan Pablo Montoya: Das spricht gegen Max Verstappen-Wechsel zu McLaren

Max Verstappen ist Teil der Red Bull-Familie seit elf Jahren. Er hat davon gesprochen, seine F1-Karriere bei Red Bull Racing zu beenden. GP-Sieger Juan Pablo Montoya wägt die Möglichkeiten von Max ab.

Formel 1

Oscar Piastri und Max Verstappen
Oscar Piastri und Max Verstappen
Foto: XPB
Oscar Piastri und Max Verstappen
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Werbung

Mit 17 Jahren hat Max Verstappen seinen ersten Red Bull-Vertrag unterzeichnet, kurz darauf sass er im Formel-1-Rennwagen von Toro Rosso (heute die Racing Bulls).

Werbung

Werbung

Der Rest ist ein Teil WM-Historie: Wechsel zu Red Bull Racing vor dem Spanien-GP 2016, sensationeller Sieg in Barcelona beim Debüt mit RBR, vier WM-Titel (2021 bis 2024), 71 GP-Siege.

Max Verstappen hat mehr als einmal gesagt: «Was mich angeht, so kann ich mir durchaus vorstellen, bis zum Ende meiner F1-Karriere bei Red Bull Racing zu bleiben.» Sein gegenwärtiger Vertrag läuft bis Ende 2028.

Im Artikel erwähnt

Im Laufe des Jahres sind immer wieder Gerüchte aufgetaucht, wonach Verstappen von RBR weggelockt werden soll oder dass Verstappen selber das Vertrauen in den Rennstall aus Milton Keynes verloren habe.

Werbung

Werbung

Die Sachlage 2026: Eine Rennwagen-Generation, die ihm keinen Spass macht, Probleme mit der Standfestigkeit und mit dem Speed, nur WM-Zwischenrang 7.

TV-Programm

Live

Spa: FP1

FIA Formula One World Championship

17.07.2026 - 13:15

Formel-1-Weltmeister Jenson Button: «Als Manager von Max würde ich mich selbstverständlich nach einer Alternative umsehen.»

Gemäss Radio Fahrerlager in Silverstone heisst diese Alternative McLaren. Aber das muss noch lange nicht heissen, dass Verstappen tatsächlich dort andockt.

Der 94-fache GP-Teilnehmer Juan Pablo Montoya (50) gibt beim Portal NewBettingSites zu bedenken: «Es wird über einen direkten Tausch mit Oscar Piastri und McLaren gesprochen.»

Werbung

Werbung

«Auch Aston Martin wurde erwähnt. Aber wenn du Max wärst, würdest du das wirklich riskieren? Wenn du ein Auto hast, mit dem du aufs Podium fahren kannst und das oft das zweit- oder drittbeste ist, warum solltest du zu einem Rennstall gehen, dessen Auto nicht einmal unter die ersten Zehn kommt?»

«Nein, Aston Martin kann ich mir für Max echt nicht vorstellen. Bei Ferrari gibt es keinen freien Platz, und bei Mercedes realistisch gesehen auch nicht.»

«Wahrscheinlich ist daher seine einzige echte Chance, etwas Anderes auszuprobieren, tatsächlich McLaren. Aber im Moment muss man sagen, dass der Rennwagen von Red Bull Racing schneller ist als der McLaren.»

«Und würde Max zu McLaren gehen und Lando als Teamkollegen wollen? Es wäre keine Frage der Geschwindigkeit, denn Max ist unglaublich schnell. Aber McLaren wurde bis zu einem gewissen Punkt um Lando herum aufgebaut. Das weiss Max.»

Werbung

Werbung

«Red Bull Racing ist ein Ort, den er kennt, wo alles auf ihn zugeschnitten ist. Er ist gegenwärtig einfach sauer, dass die Dinge nicht laufen, und das kann ich nachvollziehen. Wenn du dir die Seele aus dem Leib fährst und der Flügel sich wieder nicht rechtzeitig schliesst, wie schon in Österreich, wenn du deswegen erneut von der Strecke abkommst – da ist Frust naheliegend.»

«Ich fand es interessant zu sehen, wie unterschiedlich Kimi Antonelli und Max Vertappen reagierten, als etwas schief ging. Kimi hat hat in Silverstone viel mehr verloren als Max, aber der Italiener ging einigermassen gelassen um mit dem Problem. Max eher weniger.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. 3. Qualifying

  9. 2. Qualifying

  10. 1. Qualifying

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

52

1:27:11,335

1:32,871

29

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

52

+0,427

1:32,489

23

03

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

52

+0,772

1:32,309

22

04

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

52

+1,149

1:32,625

18

05

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

52

+1,598

1:32,268

10

06

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

52

+2,023

1:33,648

9

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

52

+2,214

1:33,632

6

08

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

52

+2,413

1:33,650

4

09

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

52

+3,229

1:34,281

2

10

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

52

+3,445

1:34,179

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  • Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  • Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

  4. Hungarian Grand Prix

    Hungaroring, Ungarn
    24.–26.07.2026
    Zum Event

  5. Dutch Grand Prix

    Circuit Zandvoort, Niederlande
    21.–23.08.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM