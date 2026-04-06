Juan Pablo Montoya: «Kimi Antonelli wird nicht Weltmeister 2026, weil …»

Der 19-jährige Kimi Antonelli hat mit seinem Sieg beim Japan-GP die WM-Führung an sich gerissen. Auch der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya beobachtet diesen ersten Teil der Formel-1-WM aufmerksam und hat für das Portal Casinostugan das Duell der zwei Mercedes-Fahrer Antonelli und George Russell unter die Lupe genommen.

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Der 50-jährige Kolumbianer Montoya sagt: «In China hatte Antonelli meiner Meinung nach sehr viel Glück, seinen ersten Sieg einzufahren, aber er hat seine Sache gut gemacht. In Japan hätte er das Rennen mit oder ohne Safety-Car sowieso gewonnen. Das war er wirklich überragend.»

Der WM-Dritte von 2002 und 2003 weiter: «Sie sagten, Mercedes habe eine veränderte Hinterradaufhängung oder etwas Anderes hinten am Auto. George hat das ganze Wochenende damit gekämpft. Daher frage ich mich: Sehen wir, dass alle Upgrades an den Rennwagen von Kimi gehen? Oder fühlt sich Russell mit dieser Verbesserung nicht wohl? Oder tendieren sie zu Fahrzeugabstimmungen, mit welchen Antonelli besser zurechtkommt? Das ist die Realität des Sports: Man wird nie beide Fahrer zufriedenstellen können.»

Das Problem von George Russell

«George hat im ersten Teil des Rennens einen Mega-Job gemacht. Er war so gut und es sah so aus, als würde er an diesem Tag dominieren. Und dann, als er bei Piastri ankam, blieb er einfach stehen. Und ich glaube, er hat seinen Reifen einfach zu viel zugemutet.»

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«Antonelli fühlte sich im Auto auf dem härteren Reifen deutlich wohler als George. Das ist genau das Problem. Mit einem weicheren Reifen ist das Auto nachsichtiger. Sobald man einen härteren Reifen montiert, wird das Auto grenzwertiger und etwas unangenehmer zu fahren. Und genau da liegt meiner Meinung nach Georges Schwierigkeit.»

Thema der Woche WM-Leader Kimi Antonelli: Der Lehrling wird bei Mercedes zum Meister George Russell hat ein Problem, der Formel-1-Rennstall von Mercedes hat ein Luxus-Problem: Der 19-jährige Kimi Antonelli nimmt dem erfahrenen George Russell die Butter vom Brot. Mathias Brunner Weiterlesen

Montoya: «Antonelli wird nicht Weltmeister»

Dennoch sagt Montoya: «Ich glaube nicht, dass Antonelli Weltmeister wird. Wenn Antonelli merkt, dass er dieses Ziel erreichen kann, dann könnte der Druck ihn überwältigen, weil er so jung ist und so etwas noch nie erlebt hat.»