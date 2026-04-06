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Juan Pablo Montoya: «Kimi Antonelli wird nicht Weltmeister 2026, weil …»

GP-Sieger und IndyCar-Champion Juan Pablo Montoya (50) analysiert die Lage bei Mercedes: Wieso George Russell dringend ein Erfolgserlebnis braucht und Kimi Antonelli nicht Champion wird.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Kimi Antonelli und George Russell
Kimi Antonelli und George Russell
Foto: XPB
Kimi Antonelli und George Russell
© XPB

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Der 19-jährige Kimi Antonelli hat mit seinem Sieg beim Japan-GP die WM-Führung an sich gerissen. Auch der siebenfache GP-Sieger Juan Pablo Montoya beobachtet diesen ersten Teil der Formel-1-WM aufmerksam und hat für das Portal Casinostugan das Duell der zwei Mercedes-Fahrer Antonelli und George Russell unter die Lupe genommen.

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Der 50-jährige Kolumbianer Montoya sagt: «In China hatte Antonelli meiner Meinung nach sehr viel Glück, seinen ersten Sieg einzufahren, aber er hat seine Sache gut gemacht. In Japan hätte er das Rennen mit oder ohne Safety-Car sowieso gewonnen. Das war er wirklich überragend.»

Der WM-Dritte von 2002 und 2003 weiter: «Sie sagten, Mercedes habe eine veränderte Hinterradaufhängung oder etwas Anderes hinten am Auto. George hat das ganze Wochenende damit gekämpft. Daher frage ich mich: Sehen wir, dass alle Upgrades an den Rennwagen von Kimi gehen? Oder fühlt sich Russell mit dieser Verbesserung nicht wohl? Oder tendieren sie zu Fahrzeugabstimmungen, mit welchen Antonelli besser zurechtkommt? Das ist die Realität des Sports: Man wird nie beide Fahrer zufriedenstellen können.»

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Das Problem von George Russell

«George hat im ersten Teil des Rennens einen Mega-Job gemacht. Er war so gut und es sah so aus, als würde er an diesem Tag dominieren. Und dann, als er bei Piastri ankam, blieb er einfach stehen. Und ich glaube, er hat seinen Reifen einfach zu viel zugemutet.»

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«Antonelli fühlte sich im Auto auf dem härteren Reifen deutlich wohler als George. Das ist genau das Problem. Mit einem weicheren Reifen ist das Auto nachsichtiger. Sobald man einen härteren Reifen montiert, wird das Auto grenzwertiger und etwas unangenehmer zu fahren. Und genau da liegt meiner Meinung nach Georges Schwierigkeit.»

Montoya: «Antonelli wird nicht Weltmeister»

Dennoch sagt Montoya: «Ich glaube nicht, dass Antonelli Weltmeister wird. Wenn Antonelli merkt, dass er dieses Ziel erreichen kann, dann könnte der Druck ihn überwältigen, weil er so jung ist und so etwas noch nie erlebt hat.»

«Es ist viel einfacher, der Jäger zu sein als der Gejagte. Wenn du also gejagt wirst und wieder geschlagen wirst, könnte er in eine Abwärtsspirale geraten, Fehler machen, Unfälle bauen.»

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12

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Oscar Piastri

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+13,722

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Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

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Scuderia Ferrari HP

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1:32,634

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George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

53

+15,754

1:32,549

12

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

53

+23,479

1:33,208

10

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So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

53

+25,037

1:32,777

8

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

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BWT Alpine Formula One Team

10

53

+32,340

1:33,691

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Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

53

+32,677

1:33,552

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Liam Lawson

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Liam Lawson

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Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

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Esteban Ocon

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Esteban Ocon

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