Juan Pablo Montoya ohrfeigt Williams: «Diese Leute gehören gefeuert!»

Williams nimmt im Herzen von Juan Pablo Montoya einen besonderen Platz ein. Es war der legendäre Rennstallgründer Frank Williams, der Montoya 2001 aus der IndyCar-Serie in die Formel 1 holte, JPM bedankte sich mit vier seiner sieben GP-Siege für Williams (die anderen drei eroberte er mit McLaren). 2002 und 2003 wurde Montoya mit BMW-Williams jeweils WM-Dritter.

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Umso schmerzlicher, was der heute 50 Jahre alte IndyCar-Champion und Indy 500-Sieger nun von seinem Ex-Team zu sehen bekommt: Williams fährt im ersten Teil der WM hinterher, im Abschlusstraining von China war nach dem ersten Quali-Segment Feierabend für Carlos Sainz und Alex Albon. Angeblich ist das Auto des Spaniers und des Thailänders um mehr als 25 Kilogramm übergewichtig.

Juan Pablo Montoya, heute GP-Experte von F1 TV, schimpft beim Sportportal AS Colombia: «Sorry, aber ich finde, jemand muss dafür

zur Verantwortung gezogen werden, und diese Personen sollten nicht mehr im Team sein! Denn die Leute in diesem Team – insbesondere jemand, der offensichtlich eine Position innehatte, bei der es um die Überwachung genau dieser Dinge ging – sollten für ihre Fehler bezahlen, hier muss ein Zeichen gesetzt werden!»

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Juan Pablo Montoya Foto: XPB Juan Pablo Montoya © XPB

Thema der Woche Nach Australien-GP: Die neue Formel 1 – rote Karte für die Schwarzmaler Welche Schreckens-Szenarien wir über die neue Formel 1 alle gehört hatten. Stattdessen haben wir in Australien einen unterhaltsamen Grand Prix erlebt. Wo stehen wir mit diesen neuen Rennwagen? Mathias Brunner Weiterlesen

«Es geht nicht darum, die Mitarbeiter zu bedrohen, aber ich finde schon, dass jemand für Verfehlungen den Kopf hinhalten muss. Wenn du der Kapitän eines Kreuzfahrtschiffes bist und das Schiff übel beschädigst, dann wirst du jedenfalls gefeuert. Das ist wie in jedem anderen Job. Wenn du eine Aufgabe hast und sie gründlich vermasselst, dann bist du weg. Und ich denke, das ist richtig so.»