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Juan Pablo Montoya über Aston Martin: «Dann können sie alles gewinnen»

Das Aston Martin Team belegt derzeit den 10. Platz in der Team-Wertung. Dennoch rät Juan Pablo Montoya Fernando Alonso, den Grünen treu zu bleiben. Er sagt, wie das Team das Blatt wenden kann.

Agnes Carlier

Von

Formel 1

Fernando Alonso sollte Aston Martin treu bleiben, findet Juan Pablo Montoya
Fernando Alonso sollte Aston Martin treu bleiben, findet Juan Pablo Montoya
Foto: Coates / XPB Images
Fernando Alonso sollte Aston Martin treu bleiben, findet Juan Pablo Montoya
© Coates / XPB Images

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Nach sieben WM-Runden belegt das Aston Martin Team den zweitletzten Platz in der Team-Wertung – nur Neueinsteiger Cadillac hatte noch weniger Erfolg als die Mannschaft aus Silverstone, die in Monaco den ersten WM-Punkt in diesem Jahr bejubeln durfte. Diesen fuhr Altmeister Fernando Alonso ein, der mit dem unterlegenen GP-Renner der Grünen alle Hände voll zu tun hat.

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Auch deshalb wird bereits über den nächsten Team-Wechsel des zweifachen Champions gesprochen. Jüngsten Fahrerlager-Gerüchten zufolge könnte der 44-Jährige zum Alpine-Team zurückkehren, wo sein Manager Flavio Briatore als Sonderberater das Zepter schwingt. Doch wäre der Wechsel ratsam? Juan Pablo Montoya hat eine klare Antwort auf diese Frage.

Juan Pablo Montoya: «Würde mein Geld auf Aston Martin setzen»

Der frühere GP-Star sagt im Gespräch mit dem Online-Wettanbieter «BetVictor»: «Es ist ein starkes Gerücht, das die Runde macht, wonach Fernando Alonso zu Alpine geht. Doch wie gross sind die Chancen, dass es Aston Martin im nächsten Jahr richtig hinbekommt? Wenn ich mein Geld verwetten müsste, würde ich auf Aston setzen. Sie haben eine grössere Chance als Alpine.»

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Der Kolumbianer weiss: «Alpine hat in diesem Jahr einen super Job gemacht. Aber Adrian Newey wird bei Aston Martin den Unterschied machen. Wenn er es richtig hinbekommt, können sie alles gewinnen. Das wird auch von ihm erwartet.» Und er prophezeit: «Ich denke auch nicht, dass Aston Martin ein weiteres Jahr warten muss, bis es soweit ist. Das wird schneller passieren.» Der 50-Jährige ergänzt: «Es würde mich nicht überraschen, wenn Aston gegen Ende Jahr schon anfangen würde, Alpine zu schlagen. Aber die harte Wahrheit für Alonso ist, dass er sich wohl vorher schon entscheiden muss.»

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