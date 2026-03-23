Juan Pablo Montoya über Regel-Kritik von Verstappen: «Ist doch das Gleiche»

Für Max Verstappen steht fest: Mit den jüngsten Regeländerungen, die sich auf die erforderliche Fahrweise in der Königsklasse auswirken, hat die Formel 1 eine falsche Richtung eingeschlagen. Der vierfache Weltmeister wetterte etwa in Shanghai: «Das macht überhaupt keinen Spass. Das ist wie Mario-Kart spielen. Das ist doch kein Rennsport!»

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Der 71-fache GP-Sieger stellte auch klar: Dass sich sein Red Bull Racing Team schwer tut, habe nichts mit seiner Meinung zu den neuen Antriebseinheiten und das erforderliche Energie-Management zu tun. «Das hat nichts mit Rennsport zu tun, und ich würde dasselbe sagen, wenn ich Rennen gewinnen würde – weil mir die Qualität des Sports am Herzen liegt.»

Juan Pablo Montoya sieht das anders. Er sagt im Gespräch mit den Kollegen von «RacingNews365»: «Ich denke, wenn Max alle Rennen gewinnen würde, dann würde er sich nicht beschweren. Er macht einfach seinem Ärger Luft.»

Kritik an der Kritik von Max Verstappen

Die Kritik, dass die Formel 1 durch das Energie-Management eine zu künstliche Show hervorbringe, kann der Kolumbianer nicht nachvollziehen. Er sagt: «Es ist anders, aber meiner Meinung nach, ist es doch das Gleiche, ob du nun den Batterie-Push hast oder das DRS-System, mit dem der Heckflügel geöffnet wird. Letztlich beschleunigst du mit Beidem mehr, als du solltest. Zu meiner Zeit gab es das noch nicht, wir hatten nichts davon.»

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«In der IndyCar-Serie hatten wir Push-to-Pass, das war ein Extra-Boost. Aber da geht es darum, eine bessere Show zu liefern. Ich denke, die Leute verstehen nicht, was der Hintergedanke dabei ist. Sie hören zu sehr auf die Fahrer, und vergessen, dass es immer politische Gründe für die Kommentare der Piloten gibt», ist sich der siebenfache GP-Sieger sicher.