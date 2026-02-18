Juan Pablo Montoya: «Vorteil Verstappen und Newey, alle Teams bluffen!»

Wir haben den dritten Wintertest mit den neuen 2026er Rennwagen, auf dem Bahrain International Circuit. Einer, der sich die neuen Autos genau angeschaut hat, ist Juan Pablo Montoya. Gegenüber Vision4Sports hat der siebenfache GP-Sieger über seine Eindrücke gesprochen.

Werbung

Werbung

Der WM-Dritte von 2002 und 2003 und zweifache Indy-500-Sieger findet: «Abgesehen vom Aston schauen die meisten Rennautos ziemlich aus. Das bedeutet entweder, dass niemand den Stein der Weisen gefunden hat, oder alle halten sich zurück, weil sie etwas herausgefunden haben, das aber nicht zeigen wollen.»

«Newey wird mit Aston Martin bis zuletzt warten»

«Die Aero-Pakete werden sich von jetzt bis zum Saisonstart in Melbourne noch stark verändern, und so wie ich Adrian Newey kenne, wird er sicher bis Melbourne warten, um die jüngsten Verbesserungen für den Aston Martin auf die Bahn zu bringen. Adrian wird also beim Test überhaupt nichts preisgeben, gar nichts.»

Adrian Newey Foto: XPB Adrian Newey © XPB

Werbung

Werbung

Auf die ersten Aussagen der Grünen gibt der 94-fache GP-Teilnehmer Montoya wenig: «Ach, Adrian Newey ist doch immer ein Pessimist! Es ist also schwer einzuschätzen, was mit Aston Martin geschehen wird. Ich habe mit Adrian bei McLaren zusammengearbeitet. Adrian wird sagen, dass alles in Ordnung ist, aber er ist niemals zufrieden, der lässt nie locker.»

Montoya zum Motoren-Trick: «Typisch Formel 1»

Der Motoren-Trick von Mercedes mit höherer Kompression gibt viel zu reden, die Rivalen sind aufgebracht und wittern einen unfairen Vorteil, aber Mercedes bricht keine Regeln.

Montoya schlägt eine Brücke zwischen Newey und Mercedes, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart: «Warum ist Adrian Newey so gut? Weil er der Beste darin ist, Schlupflöcher im Reglement zu finden. Warum wurde Jenson Button 2009 Weltmeister? Weil Ross Brawn damals ein Schlupfloch mit dem Doppel-Diffusor entdeckt hatte, so dass das Auto vor allem im ersten Saisonteil um Längen das beste war.»

«War das damals illegal? Nein. War es ethisch fragwürdig? Das könnte man durchaus sagen. Aber worum geht es hier? Dieser Sport dreht sich darum, Wege zu finden, die Regeln zu umgehen. Das ist typisch Formel 1.»

Werbung

Werbung

Montoya gibt auf die Erkenntnisse aus Barcelona und Bahrain nicht allzu viel: «Wir erleben im Moment wirklich Bluff und Doppel-Bluff, es ist beinahe wie Verstecken-Spielen. Alle tun so ahnungslos wie möglich.»

Montoya glaubt: «Max Verstappen hat Vorteile»

Juan Pablo Montoya wittert bei der ganzen Umstellung auf komplett neue Rennwagen Vorteile für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen: «Max ist ein Gamer, er ist es also gewöhnt, mit vielen verschiedenen Werkzeugen umzugehen. Gut, wir könnten jetzt sagen – aber alle jungen Piloten sind doch als Gamer aufgewachsen, die können das also ebenfalls. Aber das stimmt so nicht. Knöpfe drücken, Denksport-Aufgaben lösen und die Mentalität eines Piloten, das sind alles verschiedene Dinge.»

Juan Pablo Montoya Foto: XPB Juan Pablo Montoya © XPB

«Max ist sehr gut darin, eine Situation zu lesen und zu sagen: ‚Hey, ich kann hier den Wagen ein wenig länger rollen lassen, damit ein bisschen Energie sparen und dann später attackieren.‘ Das Spiel besteht jetzt darin, mit einer bestimmten Energiemenge zu arbeiten – und es wird entscheidend sein, wie ein Fahrer diese Energie pro Runde einsetzt. Und da glaube ich, dass Max ganz stark sein wird.»

Werbung