Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Juan Pablo Montoya: «Vorteil Verstappen und Newey, alle Teams bluffen!»

Der Kolumbianer Juan Pablo Montoya (50) beobachtet die Wintertests auf dem Bahrain International Circuit und wittert Vorteile für Max und Adrian Newey. Und er glaubt: Alle Rennställe sind am Bluffen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Max Verstappen
Max Verstappen
Foto: XPB
Max Verstappen
© XPB

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Wir haben den dritten Wintertest mit den neuen 2026er Rennwagen, auf dem Bahrain International Circuit. Einer, der sich die neuen Autos genau angeschaut hat, ist Juan Pablo Montoya. Gegenüber Vision4Sports hat der siebenfache GP-Sieger über seine Eindrücke gesprochen.

Werbung

Werbung

Der WM-Dritte von 2002 und 2003 und zweifache Indy-500-Sieger findet: «Abgesehen vom Aston schauen die meisten Rennautos ziemlich aus. Das bedeutet entweder, dass niemand den Stein der Weisen gefunden hat, oder alle halten sich zurück, weil sie etwas herausgefunden haben, das aber nicht zeigen wollen.»

«Newey wird mit Aston Martin bis zuletzt warten»

«Die Aero-Pakete werden sich von jetzt bis zum Saisonstart in Melbourne noch stark verändern, und so wie ich Adrian Newey kenne, wird er sicher bis Melbourne warten, um die jüngsten Verbesserungen für den Aston Martin auf die Bahn zu bringen. Adrian wird also beim Test überhaupt nichts preisgeben, gar nichts.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Adrian Newey
Adrian Newey
Foto: XPB
Adrian Newey
© XPB

Werbung

Werbung

Auf die ersten Aussagen der Grünen gibt der 94-fache GP-Teilnehmer Montoya wenig: «Ach, Adrian Newey ist doch immer ein Pessimist! Es ist also schwer einzuschätzen, was mit Aston Martin geschehen wird. Ich habe mit Adrian bei McLaren zusammengearbeitet. Adrian wird sagen, dass alles in Ordnung ist, aber er ist niemals zufrieden, der lässt nie locker.»

Montoya zum Motoren-Trick: «Typisch Formel 1»

Der Motoren-Trick von Mercedes mit höherer Kompression gibt viel zu reden, die Rivalen sind aufgebracht und wittern einen unfairen Vorteil, aber Mercedes bricht keine Regeln.

Montoya schlägt eine Brücke zwischen Newey und Mercedes, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart: «Warum ist Adrian Newey so gut? Weil er der Beste darin ist, Schlupflöcher im Reglement zu finden. Warum wurde Jenson Button 2009 Weltmeister? Weil Ross Brawn damals ein Schlupfloch mit dem Doppel-Diffusor entdeckt hatte, so dass das Auto vor allem im ersten Saisonteil um Längen das beste war.»

«War das damals illegal? Nein. War es ethisch fragwürdig? Das könnte man durchaus sagen. Aber worum geht es hier? Dieser Sport dreht sich darum, Wege zu finden, die Regeln zu umgehen. Das ist typisch Formel 1.»

Werbung

Werbung

Montoya gibt auf die Erkenntnisse aus Barcelona und Bahrain nicht allzu viel: «Wir erleben im Moment wirklich Bluff und Doppel-Bluff, es ist beinahe wie Verstecken-Spielen. Alle tun so ahnungslos wie möglich.»

Montoya glaubt: «Max Verstappen hat Vorteile»

Juan Pablo Montoya wittert bei der ganzen Umstellung auf komplett neue Rennwagen Vorteile für den vierfachen Formel-1-Champion Max Verstappen: «Max ist ein Gamer, er ist es also gewöhnt, mit vielen verschiedenen Werkzeugen umzugehen. Gut, wir könnten jetzt sagen – aber alle jungen Piloten sind doch als Gamer aufgewachsen, die können das also ebenfalls. Aber das stimmt so nicht. Knöpfe drücken, Denksport-Aufgaben lösen und die Mentalität eines Piloten, das sind alles verschiedene Dinge.»

Juan Pablo Montoya
Juan Pablo Montoya
Foto: XPB
Juan Pablo Montoya
© XPB

«Max ist sehr gut darin, eine Situation zu lesen und zu sagen: ‚Hey, ich kann hier den Wagen ein wenig länger rollen lassen, damit ein bisschen Energie sparen und dann später attackieren.‘ Das Spiel besteht jetzt darin, mit einer bestimmten Energiemenge zu arbeiten – und es wird entscheidend sein, wie ein Fahrer diese Energie pro Runde einsetzt. Und da glaube ich, dass Max ganz stark sein wird.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Test session 1

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

76

1:33,459

02

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

70

+0,010

03

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+0,280

04

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

54

+0,593

05

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

69

+0,699

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

66

+0,801

07

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

44

+0,840

08

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

55

+1,654

09

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

60

+1,795

10

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

71

+1,804

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  • Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  • Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Catalunya Pre Season Test

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    26.–30.01.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    11.–13.02.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Pre Season Test

    Bahrain International Circuit, Bahrain
    18.–20.02.2026
    Zum Event

  4. Australian Grand Prix

    Melbourne Grand Prix Circuit, Australien
    06.–08.03.2026
    Zum Event

  5. Chinese Grand Prix

    Shanghai International Circuit, China
    13.–15.03.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien