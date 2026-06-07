Jugend als Vorteil: Teenager Kimi Antonelli schnappt sich die Monaco-Pole

Kimi Antonelli ist derzeit nicht aufzuhalten: Der junge Mercedes-Star hat sich die letzten vier GP-Siege gesichert und führt die WM vor dem Rennen in Monte Carlo mit 43 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen George Russell an. Und auf dem anspruchsvollen Strassenkurs von Monte Carlo sicherte sich der Teenager die Pole für das prestigeträchtigste Rennen im Formel-1-WM-Kalender.

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Teamchef Toto Wolff gestand nach der Zeitenjagd: «Nach dem Trainingsfreitag hatten wir nicht wirklich mit der Pole gerechnet. Wir haben ein Auto, das vor allem auf schnellen Kursen stark ist. Und die Ferrari-Jungs haben den Freitag dominiert. Doch irgendwie konnten wir mehr Leistung finden, und Kimi startete schon gut ins Qualifying. Das Q2 war schon stark, und am Ende weiss ich ehrlich gesagt nicht, was er in den Kurven 17 oder 18 gemacht hat, Aber es hat knapp gereicht.»

Kimi Antonelli: Vertrauen auf den eigenen Instinkt

Dass Antonelli die starke Performance im zarten Alter von 19 Jahren bringen kann, überrascht den Wiener nicht. Er sagt: «Ich denke, im jungen Alter ist es vielleicht sogar einfacher, weil man etwas weniger darüber nachdenkt. Er hat nicht viel zu verlieren, er hat nie erwartet, in dieser Position zu sein, dass er die WM anführt und all das. Er vertraut einfach seinem Instinkt und die harten Lektionen, die er im vergangenen Jahr gelernt hat, haben ihn auch vorangebracht. Er hatte neun Rennen, in denen er nicht gepunktet und Fehler gemacht hat. Und all das war eine gute Schule für ihn.»

Wolff selbst hatte sich Antonelli im vergangenen Jahr angenommen und ihm gesagt, wie er mit der Leistungskrise umzugehen habe. War das nötig? Der Teamchef sagt dazu: «Wenn man lernen muss, Belastungen zu ertragen und schwierige Phasen zu durchstehen, mit der Unterstützung des Teams und der Familie, und man das dann übersteht, macht einen das viel stärker.»

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