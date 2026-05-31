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Kanada-Aus von George Russell: Psychologischer Vorteil für Kimi Antonelli

Mit dem GP-Sieg in Kanada konnte Kimi Antonelli seine WM-Führung ausbauen. Nicht nur deshalb gluabt der ehemalige GP-Pilot Juan Pablo Montoya, dass der Italiener die besseren Karten im WM-Kampf hat.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich in Kanada ein enges Duell
George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich in Kanada ein enges Duell
Foto: Moy / XPB Images
George Russell und Kimi Antonelli lieferten sich in Kanada ein enges Duell
© Moy / XPB Images

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Im Kanada-GP hatte Kimi Antonelli Fortuna auf seiner Seite, er konnte seine Erfolgssträhne fortsetzen, während sein Mercedes-Teamkollege George Russell eine bittere Pille schlucken musste. Er fiel nach 29 Runden in Führung liegend aus. Damit hat sich der WM-Vorsprung des Teenagers auf 43 Punkte vergrössert. Das ist auch in psychologischer Hinsicht ein Vorteil für den Italiener, glaubt Juan Pablo Montoya.

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Der frühere GP-Pilot sagt im Gespräch mit dem Wettanbieter «Talksport Bet»: «Mercedes hat zwar das beste Auto, aber Kimi hat auch einen fantastischen Job gemacht. Natürlich war auch das Glück auf seiner Seite...» Und er zählt auf: «In China lief es gut für ihn, in Japan war er schneller als George, aber er hat auch vom Safety-Car profitiert, in Miami hat er einfach fantastische Arbeit geleistet und sich den Sieg verdient. In Kanada denke ich aber, dass McLaren den Sieg verloren hat.»

«Man darf nicht vergessen, dass Lando mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung in Führung lag. Sie blieben draussen, Antonelli bog an die Box ab und übernahm die erste Position. Alles lief zu seinen Gunsten», fügte der Kolumbianer an, und betont: «Auf der anderen Seite der Box ist George, der in Australien exzellent gefahren ist und gewonnen hat, aber auch in China hätte er siegen müssen. In Japan nicht, und in Miami konnte er nicht das Tempo von Kimi fahren. Er hasst die Strecke und hatte seine Mühe. In Montreal hätte er gewinnen können, wäre seine Antriebseinheit nicht kaputt gegangen. Zu diesem Zeitpunkt hätte George drei und Kimi zwei Siege auf dem Konto haben sollen.»

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«Ich glaube, Kimi könnte besser geeignet sein, den Titel zu gewinnen, weil er das ganze mit mehr Mut in Angriff nimmt. Er ist nicht wie George, der schon lange auf diese Chance gewartet hat. Und ein Teil von ihm denkt definitiv: ‚Was habe ich dem Universum Böses angetan, dass ich all diesen Mist verdiene?‘ Aus dieser Perspektive denke ich, dass Kimi Antonelli in einer besseren Lage ist», vermutet Montoya.

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Allerdings weiss der siebenfache GP-Sieger aus eigener Erfahrung, dass sich das Blatt schnell wenden kann. Er sagt: «Aber wenn wir in fünf Wochen nach Silverstone gehen, wird es interessant sein zu sehen, wo sie stehen. Ich glaube, dass viele der nächsten Rennen grossartig werden für George. Aber er muss schauen, dass er das Beste herausholt.»

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