Kanada-GP im TV: Sprint-Premiere und Reifen-Challenge in Montreal

Premiere in Montreal! Dieses Rennwochenende ist das erste Mal, dass auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein Sprint-Rennen stattfindet. Bereits am vorigen Rennwochenende in Miami wurde ein Sprint gefahren – und nun erstmals in Kanada.

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Das Programm für den Formel-1-GP in Kanada

Das bedeutet: Es wird nur 60 Minuten freies Training am Freitag geben. Danach wird es direkt ernst: Am Freitagabend steigt das Sprint-Qualifying. Am Samstag dann Sprint und Grand-Prix-Qualifying. Am Sonntag wie gewohnt der GP.

Für das Wochenende auf der semipermanenten Rennstrecke auf der Ile Notre Dame mitten im Sankt-Lorenz-Strom hat Reifenhersteller Pirelli sich für die Komponenten C3 als Hart, C4 als Medium und C5 als Soft entschieden.

Die Prognose aus dem Hause Pirelli: «Der Streckenbelag, der 2024 erneuert wurde, ist glatt und weist eine geringe Rauheit auf. Er wird nur während des Formel-1-Wochenendes für den Motorsport genutzt, weshalb sich die Strecke nicht nur im Laufe der drei Tage, sondern auch innerhalb jeder einzelnen Session sehr schnell verändert. Im vergangenen Jahr war das Graining bis zum Renntag ein Problem für die Reifen. Mit den neuen Reifen dürfte dieses Phänomen geringer ausfallen und könnte dank der sich verbessernden Streckenbedingungen bereits nach dem Freitag verschwinden.»

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Neu neben dem Sprintformat auch: Erstmals fährt die Formel 2 in Montreal, bringt also hoffentlich auch ein wenig mehr Gummi auf die Strecke. Das Formel-2-Rennen wurde relativ kurzfristig eingeschoben, um die beiden Rennabsagen in Saudi-Arabien und Bahrain für die Nachwuchsserie zu kompensieren.

Wetter in Kanada ein Faktor

Ein wichtiger Faktor wird auf der Strecke über 4,361 Kilometer und durch 14 Kurven das Wetter sein. In diesem Jahr wird fast einen Monat früher als in den Vorjahren in Montreal gefahren. Selbst im Juni war es dort in der Vergangenheit oft regnerisch und kalt. Diese Woche verspricht ebenfalls wechselnde Wetterbedingungen .

Welcher Sender überträgt die Formel 1 im TV und wann sind Sprint und GP in Kanada?

Freitag, 22. Mai

18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

18.30 Beginn Erstes Freies Training

20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

Samstag, 23. Mai

00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

18.30 ServusTV – Sprint Analyse

19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

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Sonntag, 24. Mai

00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

23.40 ServusTV – Rennen Analyse

23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

23.50 ORF1 – Die Analyse