Kanada-GP im TV: Sprint-Premiere und Reifen-Challenge in Montreal
2026 findet in Montreal erstmals ein Sprint-Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve statt. Worauf es ankommt bei Rennstrecke und besonderem Format und wo das Rennen im Fernsehen zu sehen ist.
Premiere in Montreal! Dieses Rennwochenende ist das erste Mal, dass auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein Sprint-Rennen stattfindet. Bereits am vorigen Rennwochenende in Miami wurde ein Sprint gefahren – und nun erstmals in Kanada.
Das Programm für den Formel-1-GP in Kanada
Das bedeutet: Es wird nur 60 Minuten freies Training am Freitag geben. Danach wird es direkt ernst: Am Freitagabend steigt das Sprint-Qualifying. Am Samstag dann Sprint und Grand-Prix-Qualifying. Am Sonntag wie gewohnt der GP.
Für das Wochenende auf der semipermanenten Rennstrecke auf der Ile Notre Dame mitten im Sankt-Lorenz-Strom hat Reifenhersteller Pirelli sich für die Komponenten C3 als Hart, C4 als Medium und C5 als Soft entschieden.
Die Prognose aus dem Hause Pirelli: «Der Streckenbelag, der 2024 erneuert wurde, ist glatt und weist eine geringe Rauheit auf. Er wird nur während des Formel-1-Wochenendes für den Motorsport genutzt, weshalb sich die Strecke nicht nur im Laufe der drei Tage, sondern auch innerhalb jeder einzelnen Session sehr schnell verändert. Im vergangenen Jahr war das Graining bis zum Renntag ein Problem für die Reifen. Mit den neuen Reifen dürfte dieses Phänomen geringer ausfallen und könnte dank der sich verbessernden Streckenbedingungen bereits nach dem Freitag verschwinden.»
Neu neben dem Sprintformat auch: Erstmals fährt die Formel 2 in Montreal, bringt also hoffentlich auch ein wenig mehr Gummi auf die Strecke. Das Formel-2-Rennen wurde relativ kurzfristig eingeschoben, um die beiden Rennabsagen in Saudi-Arabien und Bahrain für die Nachwuchsserie zu kompensieren.
Wetter in Kanada ein Faktor
Ein wichtiger Faktor wird auf der Strecke über 4,361 Kilometer und durch 14 Kurven das Wetter sein. In diesem Jahr wird fast einen Monat früher als in den Vorjahren in Montreal gefahren. Selbst im Juni war es dort in der Vergangenheit oft regnerisch und kalt.
Welcher Sender überträgt die Formel 1 im TV und wann sind Sprint und GP in Kanada?
Freitag, 22. Mai
18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
18.30 Beginn Erstes Freies Training
20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live
22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying
22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying
23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver
Samstag, 23. Mai
00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami
08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami
10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula
14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying
17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!
17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint
17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint
18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint
18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)
18.30 ServusTV – Sprint Analyse
19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint
19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025
21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht
21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
23.00 ServusTV – Qualifying Analyse
23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
Sonntag, 24. Mai
00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge
01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint
14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen
20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)
23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen
23.40 ServusTV – Rennen Analyse
23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews
23.50 ORF1 – Die Analyse
Montag, 25. Mai
00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
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