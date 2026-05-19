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Kanada-GP im TV: Sprint-Premiere und Reifen-Challenge in Montreal

2026 findet in Montreal erstmals ein Sprint-Rennen auf dem Circuit Gilles Villeneuve statt. Worauf es ankommt bei Rennstrecke und besonderem Format und wo das Rennen im Fernsehen zu sehen ist.

Otto Zuber

Von

Formel 1

Die Rennstrecke in Montreal
Die Rennstrecke in Montreal
Foto: XPB
Die Rennstrecke in Montreal
© XPB

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Premiere in Montreal! Dieses Rennwochenende ist das erste Mal, dass auf dem Circuit Gilles Villeneuve ein Sprint-Rennen stattfindet. Bereits am vorigen Rennwochenende in Miami wurde ein Sprint gefahren – und nun erstmals in Kanada.

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Das Programm für den Formel-1-GP in Kanada

Das bedeutet: Es wird nur 60 Minuten freies Training am Freitag geben. Danach wird es direkt ernst: Am Freitagabend steigt das Sprint-Qualifying. Am Samstag dann Sprint und Grand-Prix-Qualifying. Am Sonntag wie gewohnt der GP.

Für das Wochenende auf der semipermanenten Rennstrecke auf der Ile Notre Dame mitten im Sankt-Lorenz-Strom hat Reifenhersteller Pirelli sich für die Komponenten C3 als Hart, C4 als Medium und C5 als Soft entschieden.

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Die Prognose aus dem Hause Pirelli: «Der Streckenbelag, der 2024 erneuert wurde, ist glatt und weist eine geringe Rauheit auf. Er wird nur während des Formel-1-Wochenendes für den Motorsport genutzt, weshalb sich die Strecke nicht nur im Laufe der drei Tage, sondern auch innerhalb jeder einzelnen Session sehr schnell verändert. Im vergangenen Jahr war das Graining bis zum Renntag ein Problem für die Reifen. Mit den neuen Reifen dürfte dieses Phänomen geringer ausfallen und könnte dank der sich verbessernden Streckenbedingungen bereits nach dem Freitag verschwinden.»

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Neu neben dem Sprintformat auch: Erstmals fährt die Formel 2 in Montreal, bringt also hoffentlich auch ein wenig mehr Gummi auf die Strecke. Das Formel-2-Rennen wurde relativ kurzfristig eingeschoben, um die beiden Rennabsagen in Saudi-Arabien und Bahrain für die Nachwuchsserie zu kompensieren.

Wetter in Kanada ein Faktor

Ein wichtiger Faktor wird auf der Strecke über 4,361 Kilometer und durch 14 Kurven das Wetter sein. In diesem Jahr wird fast einen Monat früher als in den Vorjahren in Montreal gefahren. Selbst im Juni war es dort in der Vergangenheit oft regnerisch und kalt. Diese Woche verspricht ebenfalls wechselnde Wetterbedingungen.

Welcher Sender überträgt die Formel 1 im TV und wann sind Sprint und GP in Kanada?

  • Freitag, 22. Mai

  • 18.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

  • 18.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

  • 18.30 Beginn Erstes Freies Training

  • 20.40 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

  • 21.15 ServusTV – 1. Freies Training Re-Live

  • 22.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 22.15 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.25 SRF info – Beginn Übertragung Sprint Qualifying

  • 22.30 Beginn Sprint-Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.15 ServusTV – Analyse Sprint-Qualifying

  • 23.45 Sky Sport F1 – Top 20: Vettel Überholmanöver

  • Samstag, 23. Mai

  • 00.40 Sky Sport F1 – Lando Norris’ Journey to F1 World Champion

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 02.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 03.30 Sky Sport F1 – 2025: Most Dramatic Moments

  • 04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Miami

  • 08.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen Miami

  • 10.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

  • 11.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 13.00 Sky Sport F1 – Benetton Formula

  • 14.35 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint Qualifying

  • 17.00 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Welcome to Miami!

  • 17.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Sprint

  • 17.30 ServusTV – Vorbericht Sprint

  • 18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Sprint

  • 18.00 Beginn Sprint (bei uns im Live-Ticker)

  • 18.30 ServusTV – Sprint Analyse

  • 19.15 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Sprint

  • 19.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 21.10 Sky Sport F1 – Wildest Qualifying Moments of 2025

  • 21.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

  • 21.50 ServusTV – Qualifying Vorbericht

  • 21.55 SRF info – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

  • 22.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 ServusTV – Qualifying Analyse

  • 23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

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  • Sonntag, 24. Mai

  • 00.45 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

  • 01.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 04.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 06.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 09.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 13.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Sprint

  • 14.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

  • 20.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

  • 20.15 ServusTV – Vorbericht Rennen

  • 20.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

  • 21.20 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

  • 21.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

  • 22.00 Beginn Großer Preis von Kanada (bei uns im Live-Ticker)

  • 23.00 SRF zwei – Fortsetzung Übertragung Rennen

  • 23.40 ServusTV – Rennen Analyse

  • 23.45 Sky Sport F1 –Analysen & Interviews

  • 23.50 ORF1 – Die Analyse

  • Montag, 25. Mai

  • 00.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

  • 01.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

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